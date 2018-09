PP y Cs tumban en la Mesa del Congreso la argucia de Sánchez para aprobar los PGE

PP y Ciudadanos han decidido bloquear en la Mesa del Congreso la argucia legal de Pedro Sánchez para acelerar la aprobación de los Presupuestos. Las dos formaciones de centro-derecha han ganado la votación (5 a 4) en el órgano de gobierno de la Cámara para paralizar el trámite de la enmienda socialista a una ley sobre violencia de género para eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit; el paso previo para aprobar las cuentas públicas del próximo año.

La Presidenta Ana Pastor había convocado este lunes una reunión extraordinaria de la Mesa para estudiar los recursos de amparo presentados por sendas formaciones contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia (controlada por PSOE y ERC) de calificar la enmienda del PSOE. El debate se ha alargado durante más de dos horas en los que los representantes de los distintos partidos han intercambiado con un tono acalorado sus argumentos.

"Es una decisión ajustada a la legalidad y que sigue la doctrina del Tribunal Constitucional desde el año 2011", ha explicado el vicepresidente de la Cámara, Ignacio Prendes (Ciudadanos), a la salida de la reunión. El PSOE y Unidos Podemos, por su parte, mantienen que la Mesa no puede enmendar la decisión de la Mesa de una Comisión, que califican de soberana. "No estamos de acuerdo reglamentaria y jurídicamente con la decisión adoptada", ha manifestado la diputada de Unidos Podemos y vicepresidenta cuarta de la Cámara Gloria Elizo. Su grupo se plantea llevar la decisión de la Mesa al Tribunal Constitucional.

Nos encontramos ante una situación inédita de que dos textos idénticos se estén tramitando al mismo tiempo

El argumento de naranjas y populares es que la Mesa 'grande' tiene capacidad para enmendar la plana a la 'pequeña' porque el mismo contenido se está tramitando por dos vías distintas. "Nos encontramos ante una situación inédita de que dos textos idénticos se estén tramitando al mismo tiempo, lo que abre la puerta a dar a resultados contradictorios que pueden generar inseguridad jurídica", ha explicado la propia Pastor a la salida de la reunión. El Pleno tomó en consideración la semana pasada una proposición de Ley de los socialistas con el mismo fin que la polémica enmienda; cambiar la ley de Estabilidad para retirar la capacidad de veto de la Cámara Alta.

Informe a los letrados

Estaba en el aire si Pastor pediría un informe a los letrados para salir del embrollo jurídico creado por la maniobra de los socialistas. Aunque el PSOE y Unidos Podemos ha solicitado que se solicitase dicho texto, la votación ha seguido su curso. El Grupo Parlamentario Socialista ha señalado a través de una nota prensa que considera la decisión como algo "inaudito e inaceptable".

PP y Cs recurren, por otro lado, al argumento de la homogeneidad. Consideran que la enmienda no tiene nada que ver con la ley que pretende modificar (una del Poder Judicial para dotar a los jueces de formación en violencia de género). La doctrina del TC indica que debe existir mínima congruencia entre enmienda y proposición de Ley a modificar, aunque deja abierta la puerta a la interpretación de la Mesa. "La situación desde el punto de vista jurídico estaba suficientemente clara", ha señalado Prendes. Una visión que en absoluto comparten desde Unidos Podemos, como se ha encargado de subrayar Elizo. "Consideramos que había un hilo conductor y que era congruente", ha reprochado. "Ni existía la requerida conexión, ni era congruente con su objeto, su espíritu ni con sus fines esenciales", ha sentenciado minutos más tarde Pastor.

Puedo recibir amenazas, pero nunca me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones" Ana Pastor, presidenta del Congreso

El Grupo Socialista no ha hecho declaraciones, pero tramitarán una petición de reconsideración que volverá a ser, con toda probabilidad, tumbada. Es el requisito necesario antes de acudir al TC. Lo que sí han señalado es que "con este comportamiento, los miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes a PP y Ciudadanos actúan al servicio de los intereses políticos de sus partidos y en clara vulneración de las normas vigentes". Un órgano donde -denuncian- no está reflejada la realidad parlamentaria del Pleno.

A pesar de que los socialistas no están de acuerdo con la forma de proceder de Pastor, no pedirán su reprobación. "Cualquiera que conozca el Reglamento sabe que eso no se puede pedir", señalaba la vicepresidenta segunda Micaela Navarro (PSOE) antes de entrar a la reunión. "Actúo siempre con objetividad, conforme a la legalidad y en el ámbito de la Constitución. Y sobre todo, conforme a derecho. Puedo recibir amenazas, pero nunca me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidenta", ha manifestado la presidenta de la Cámara a preguntas de los periodistas.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos sí se ha mostrado abierto a que se cambie la Ley de Estabilidad para retirar la capacidad de veto con la que los populares dotaron al Senado en 2012. "Se cambiará si hay una mayoría para ello. Las leyes se pueden cambiar, pero no atropellando la legalidad, incumpliendo los reglamentos y vulnerando los derechos de los diputados, que es lo que se estaba haciendo", ha concluido.