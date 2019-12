El PP ve "lógico" que Ciudadanos pacte con el PSOE la investidura de Sánchez

A Pablo Casado y la dirección nacional del PP el movimiento de Inés Arrimadas en las últimas horas pidiendo un gobierno "constitucionalista" de esos dos partidos y el PSOE les parece "lógico", aseguran a Vozpópulifuentes del principal partido de la oposición. Creen que los naranjas hacen bien con ese acercamiento a los socialistas que, por más inverosímil que pueda parecer tras la bronca legislatura pasada y el 'no es no' contumaz de Albert Rivera durante meses, empieza a cobrar visos de realidad.

En la sede de los populares no ha sorprendido, por tanto, la pronta respuesta afirmativa de Pedro Sánchez a la carta de Arrimadas en la cual quien está llamada a suceder a Rivera en el próximo congreso de Ciudadanos pide una reunión a tres, ellos dos más Casado.

El presidente en funciones le ha dicho 'sí' solo a Arrimadas, pero llama la atención tras una larga incomunicación que este lunes, en rueda de prensa, llamara tanto a Ciudadanos como a PP los "socialconservadores"; y que se abstuviera de seguir con descalificaciones del tipo 'trío de Colón' (PP, Cs, Vox), en alusión a la foto que se hicieron con los de Santiago Abascal hace ahora un año tras la reunión de Pedralbes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Un gesto de acercamiento más dirigido a los naranjas que a los populares, todo hay que decirlo, porque por la mañana el presidente del PP había hecho un durísimo alegato contra el inquilino de La Moncloa, al que dijo que se olvidara de su apoyo para seguir cuatro años más al frente del Ejecutivo, ya que su partido no está dispuesto a desaparecer como alternativa y mucho menos a tolerar un cambio de régimen "por las bravas" pactado con los independentistas.

Se nos exige asumir un dilema perverso: o aceptamos desaparecer como alternativa al socialismo o Sánchez amenaza con hacernos desaparecer llevando adelante una mutación del sistema de la mano de la izquierda y el nacionalismo. Nos ofrece elegir cómo terminamos con España y el PP. pic.twitter.com/5Fv9DYboEa — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 2, 2019

Tan duras sonaron sus palabras que, por si acaso el pacto de investidura y Presupuestos con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acaba fracasando, y necesita del apoyo de Cs y la abstención del PP, Sánchez se dirigió a Casado sin citarlo para aclarar: "Nadie está pidiendo a ningún partido que renuncie a ser alternativa al PSOE".

De momento, los diez diputados logrados por Ciudadanos el pasado 10-N, en la mayor debacle vivida por la formación desde su nacimiento en 2006 y que le ha costado el puesto a su fundador, Rivera, pueden convertirse acabar convirtiéndose en la llave para que Sánchez siga de presidente; con permiso, eso sí, de un Unidas Podemos con el que el PSOE mantiene un preacuerdo aparentemente incompatible con los postulados centristas de los Arrimadas, Marcos de Quinto o Luis Garicano.

Es el llamado 'plan b' si los 13 votos de ERC fallan en la investidura del candidato socialista. Está por ver qué sale de la segunda reunión, este martes en el Congreso, en la Comisión negociadora entre ambos partidos liderada por la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, y por el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián.

Sánchez no menciona a ERC

Antes de verse con los que hasta este lunes eran socios preferentes, Lastra se reunirá con una delegación de Junts per Cat, muy molesta por el protagonismo de ERC, a la que quiere obligar a votar 'no' a Sánchez en la investidura, como van a hacer ellos y la CUP.

El problema de ERC es que su calendario de investidura es "sin prisa" y no tiene nada que ver con los intereses de Pedro Sánchez, e incluso de Pablo Iglesias, que no quieren que la elección del nuevo Gobierno se demore más allá de la Navidad. Y fue muy significativo, a la hora de establecer qué pasa por la cabeza del presidente del Gobierno que este martes, en la rueda de prensa, no mencionara a ERC y sí a los "socialconservadores" de PP y Cs como posibles apoyos a su reelección.