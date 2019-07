El PNV seguirá en perfil bajo hasta que el PSOE y Podemos aclaren la investidura

El PNV sabe que es un actor secundario en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y por eso está teniendo un "perfil bajo" desde hace tres meses, admiten a Vozpópuli fuentes de ese partido. Una actitud que va a mantener en tanto el PSOE y Unidas Podemos no aclaren la "naturaleza" de la que será su relación política.

A Andoni Ortúzar, presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB), máximo órgano del partido, y su equipo les llama la atención que ni el PSOE ni su secretario general hayan dado muestras todavía de la línea a seguir, y continúen dando señales de que lo mismo pueden pactar con los de Pablo Iglesias que basar la investidura en una, hoy por hoy, imposible abstención de Ciudadanos y el PP.

Para los jeltzales esto es importante porque, de entrada, ahora oscilan entre una casi segura abstención, que podría variar al 'sí', en caso de que el pacto con Podemos sea de su agrado. No es fácil porque solo lo han hecho dos veces en toda la historia democrática, apostando la mayoría de las ocasiones por la abstención para luego ir negociando con el inquilino de La Moncloa de turno. Y quieren ver antes el papel que firmen socialistas y morados.

🎙 @andoniortuzar en @HoyPorHoy: "Si se espera de nosotros colaboración en el impulso de políticas, lo normal es que se hablen y negocien también con nosotros". pic.twitter.com/6e1EToxx85 — EAJ-PNV (@eajpnv) July 11, 2019

Los peneuvistas andan con la mosca detrás de la oreja por la política energética que quieren. Lo que no va a hacer el PNV, señalan a este periódico fuentes de ese partido, es apoyar un Gobierno PSOE sostenido en Ciudadanos. En ese caso el voto a la investidura sería no.

Los nacionalistas solo se plantearían votar contra Sánchez si la investidura se hace con Ciudadanos como socio principal

El Gobierno vasco y el EBB tienen serios contenciosos con Elkarrekin Podemos en la política diaria vasca, pero los nacionalistas consideran que la formación presidida por Albert Rivera es "un peligro" para el autogobierno y el fuero vascos -hasta su participación en Navarra Suma cuestionaban el concierto y el Amejoramiento navarro- y eso les hace incompatibles.

En declaraciones a la SER, Ortúzar echó este jueves un capote a la negociación entre Sánchez e Iglesias al señalar que ellos no se oponen a que Podemos participe en el próximo Consejo de Ministros, ni en una vicepresidencia ni en posibles ministerios para los morados.

Se debe hablar "primero del programa" aunque, cree Ortúzar, "se ha empezado la casa por el tejado o por la chimenea", que es "el reparto de unos supuestos sillones"; ante la posibilidad de que Pablo Iglesias sea vicepresidente o ministro, recalcó que "tendrá que ser ministro si la fórmula para desarrollar el programa de gobierno recomienda que eso sea sí, pero per se".

Y es que, como decía recientemente el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en una entrevista con 'CuartoPoder': "A nosotros no nos asusta llegar a acuerdos con Podemos. Hemos tenido acuerdos de gobierno incluso con consejeros de IU. En el ámbito social, seguro que podemos llegar a acuerdos. Igual no tal y como ellos pretenden, pero sí negociar y acordar. Podemos hacer un 'no' con matices, un vamos a ponernos de acuerdo".

El problema, proseguía, es que "Podemos puede tener la tentación, sobre todo en temas sociales, de proponer cosas desde el Estado. Puede que no discrepemos del contenido, pero no creemos que se pueda hacer desde una ley estatal, porque hay cosas que son competencia nuestra", del País Vasco. PSOE y Podemos quieren que la agenda social se convierta "en el centro de la política" desde el Estado; "quiere recuperarla de las comunidades autónomas, si hay comunidades autónomas que están de acuerdo, perfecto, pero en Euskadi no nos la toquéis", señalaba Esteban.