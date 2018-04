El encuentro que mantuvieron este martes Mariano Rajoy y Andoni Ortuzar para fijar posiciones en materia presupuestaria ha levantado ciertas ampollas en Ciudadanos que, pese a aplaudir el pacto anunciado este miércoles para subir todas las pensiones el 1,6% en 2018 y según el IPC en 2019, ha reconocido que no conocen "el contenido del acuerdo" ni saben "de dónde va a salir el dinero" para materializar la subida.

La medalla del 'pensionazo' ha terminado decorando la solapa 'jetzale', pero en Cs aseguran no estar "preocupados": "Se trata de mejorar la vida de los pensionistas"

Todo a pesar de ser el socio de Gobierno del PP. De hecho, el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Rajoy y Cs a finales de marzo con mejoras dirigidas a los pensionistas, entre otras, la subida de las pensiones mínimas y de viudedad al 2%, se ha visto alterado por las condiciones estipuladas con el PNV, que no oculta su satisfacción por haber logrado arrancar a los populares un pacto "importantísimo" que permitirá subir las pensiones a todos los perceptores en España.

Así, la medalla del 'pensionazo' ha terminado decorando la solapa 'jetzale' y, aunque fuentes del partido naranja aseguran no estar "preocupados" por el hecho de que se atribuyan el logro, sí denuncian el carácter "secreto" de las reuniones entre Gobierno y PNV. "No sorprende que traten de ponerse medallas, pero sí la opacidad de los encuentros. Todos los españoles saben perfectamente cuáles eran las líneas rojas y las condiciones marcadas por Ciudadanos, pero no las de PNV", apuntan las mismas fuentes.

En la línea de Cs

A última hora de ayer miércoles, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, señalaba que el pacto entre Rajoy y Ortuzar "complementa" y "va en la línea" de la exigencia que puso Ciudadanos para apoyar los presupuestos: mejorar las pensiones por encima del IPC. "Esto no se trata de sentirnos más o menos menospreciados [por el Gobierno], sino de mejorar la vida de los españoles. Mientras estos acuerdos mejoren la vida de los pensionistas y haya recursos suficientes para poder hacerlo, Ciudadanos va a estar a favor", insistía Villegas.

Y advertía, eso sí, que la formación naranja se opondría a que hubiese más impuestos a la clase media y trabajadora. No tienen detalle sobre el acuerdo, están esperando explicaciones, pero la "línea roja" ya está fijada. "Hay que ver si el Gobierno cree que hay recursos suficientes, si hay una mejor perspectiva económica y se puede hacer un mayor esfuerzo en mejorar el nivel de vida de los pensionistas. Ciudadanos no tiene nada que objetar, al contrario, fue una de las exigencias que pusimos para apoyar presupuestos. El año que viene habrá que ver y, en base a eso, tomaremos decisiones", cuestionaba.

La "exigencias" de Ortuzar

Aunque el partido liderado por Albert Rivera advirtió este lunes que no apoyaría los PGE si el pacto con el PNV suponía romper la caja única de la Seguridad Social o dar nuevos privilegios a los presos etarras, los nacionalistas vascos han incidido en que el encuentro con el Gobierno "no hubo negociación en el encuentro" y Ortuzar solo planteó dos exigencias: diálogo en Cataluña y mejora en las pensiones.

Se limitó a trasladar su disposición a no apoyar las enmiendas a la totalidad este jueves, aclaran, y a permitir que continúe el trámite presupuestario si el Gobierno español "hacía un pronunciamiento claro e inequívoco de disposición al diálogo y al levantamiento del 155 en Cataluña y si aceptaba las enmiendas que EAJ-PNV estaba preparando en materia de pensiones".

Este primer paso, avisan, no garantiza el voto afirmativo a los PGE. Sus pretensiones caminarían a "ganar tiempo" para Cataluña, toda vez que la votación decisiva de los presupuestos (23 y 24 de mayo) y el plazo hábil para constituir el Govern (22 de mayo) son prácticamente los mismos. "En función de los acontecimientos políticos que se vayan sucediendo en Cataluña, la formación 'jeltzale' adoptará una decisión u otra en lo que resta de trámite presupuestario", sentencian.