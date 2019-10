El PNV no acepta que Íñigo Errejón sea incluido en el debate de líderes nacionales previsto por RTVE para el lunes 4 de noviembre, y que su representante, el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se tenga que conformar con acudir al formato a siete junto al resto de portavoces parlamentarios tres días antes, el viernes 1 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña.

Fuentes del partido jeltzale explican a Vozpópuli que todavía no obra en su poder el plan oficial de campaña de RTVE y, por tanto, "no podemos comentar si vamos a recurrir o no ante la Junta Electoral Central (JEC)", pero ya advierten a RTVE de que "el precedente es recurrir si creemos que tenemos que estar" en ese debate estrella de la cadena pública.

Otra de las formaciones afectadas por la posible presencia de Errejón en horario de máxima audiencia y a seis días de las elecciones del 10-N, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), incluido su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, también en ese debate a siete con el resto de portavoces, no quiere adelantar acontecimientos.

En ERC sostienen que ahora están volcados en la sentencia del procés y en el 1-O y que "todavía no hemos hablado de debates"

Fuentes de la formación republicana reconocen que todos sus esfuerzos ahora están volcados en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, en medio del segundo aniversario del referéndum de independencia del 1-O y "todavía no hemos hablado a fondo del tema de debates".

RTVE proyecta dos debates y tres 'cara a cara' con motivo de las elecciones generales. El más importante, a cinco, se celebraría el lunes 4 de noviembre con los candidatos a la presidencia del Gobierno de los partidos con mayor representación parlamentaria -Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox)-.

Sería emitido por La1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, RNE y RTVE.es, al igual que el debate a siete con los portavoces parlamentarios de esas cinco formaciones (Adriana Lastra, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, Ione Belarra e Iván Espinosa de los Monteros), más Gabriel Rufián y Aitor Esteban.

Más País nace de la suma de varias confluencias que hasta ahora iban con Unidas Podemos -la valenciana Compromís y la Chunta Aragonesista son dos de ellas- y eso debería servir, dicen sus fundadores, para que la JEC les considerara formación "nacional" y les permitiera participar en los debates en plano de igualdad; como hizo en las elecciones generales de 2015 con Podemos y Ciudadanos, a pesar de que todavía no tenían representación en el Congreso.

¿'Cara a cara' Errejón/Iglesias?

La inclusión de Íñigo Errejon afectaría también a los debate cara a cara que ha ofrecido RTVE entre el 28 y el 31 de octubre: Pedro Sánchez frente a Pablo Casado; Pablo Casado frente a Albert Rivera; y Pedro Sánchez frente a Pablo Iglesias.

La sola idea de ver a Sánchez o a Iglesias en un plató a solas frente al líder de Más País seguro que crea inquietud en los cuarteles generales tanto de PSOE como de Unidas Podemos, donde a esta hora se afanan en calcular a cuál de los dos partidos quita más votos. De momento, y para sorpresa de bastantes en ambas sedes, los sondeos dicen que les quita a los dos y catapulta a Pablo Casado: