El PNV ha adelantado este martes en el Congreso de los Diputados que se abstendrá por responsabilidad institucional en la primera votación de investidura. Lo hará, según ha afirmado su portavoz, Aitor Esteban, a pesar de que Pedro Sánchez se haya dedicado a pedir la abstención del PP, y después de acusarle de inacción. “Tendrá que poner algo de su parte para que se le vote que sí”, ha advertido Esteban.

Esteban, como antes Gabriel Rufián, de ERC, han hablado de la sospecha de que Sánchez tenga la “tentación de buscar elecciones”. Los dos partidos han reprochado a Sánchez la falta de menciones directas a la crisis política en Cataluña el lunes. Y Esteban ha emplazado a los líderes de PSOE y Unidas Podemos a hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo. En este sentido, ha avisado a Sánchez de que "para sumar hay que ceder" y a la vez ha advertido a Iglesias de que "la avaricia rompe el saco".

El presidente del Gobierno en funciones, por su parte, ha agradecido la confianza del PNV, pero ha aprovechado sus réplicas para lanzar unos dardos a Podemos. Sánchez sostiene que existen “serias discrepancias de fondo” en el tema catalán con el partido de Pablo Iglesias. Fuera del hemiciclo, dirigentes de Podemos manifestaban su rabia por las alusiones de Sánchez. Aunque confían en que se avance en el acuerdo después de que se reanuden los contactos esta tarde.

El "lodazal" español a ojos de JxCAT

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, inició su intervención reprochando a Pedro Sánchez que en el debate de la moción de censura de hace un año este último admitiese que había un problema político en Cataluña que debía resolverse y que no haya hecho nada desde entonces.

En tono sombrío, Borràs constató que el “lodazal” en España es “mayúsculo” sin haber llegado las sentencias del "juicio de la vergüenza” en el Supremo. “Le auguro que el Estado español puede quedar enfangado de un modo irreversible y van a necesitar mucho fairy para poder salir de tamaña ciénaga y poder limpiar tanta suciedad democrática”, le espetó desde la tribuna.

Más reproches de Borràs a Pedro Sánchez

La portavoz del partido de Carles Puigdemont le avanzó varios de los 155 motivos que tiene la formación independentista para votar ‘no’ a la investidura de Sánchez en un contexto de “represión pura y dura” y con “casi mil encausados” entre alcaldes, representantes políticos y activistas civiles.

“Con usted de presidente se ha incrementado la represión, se ha mantenido el control de las finanzas de la Generalitat de Cataluña, se siguen blanqueando leyes que permitirían políticas activas para la ciudadanía, se espían a representantes de delegaciones catalanas en el exterior, se mantiene la acusación de sedición a los presos políticos, se suspende a los diputados electos catalanes en Congreso y Senado...”, apuntó en un “larguísimo etcétera” de reproches a Sánchez.

La "gran tragedia" de la antigua CiU

El candidato socialista lamentó que los representes de la antigua CiU se hayan convertido en “inútiles” desde el punto de visto parlamentario cuando en el pasado dieron pruebas de querer ayudar en la gobernabilidad de España.

“La gran tragedia de su grupo parlamentario es que durante 40 años, antes de que usted y yo estuviéramos en la política, había y hubo responsables políticos que contribuyeron a ese autogobierno. Con este ejercicio de antipolítica en el que están instalados, están haciendo una enmienda a la totalidad a todos los representantes políticos que les precedieron”, respondió Sánchez a Borràs.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, confirmó este martes que sus cuatro diputados se abstendrán para facilitar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno y evitar así cualquier posibilidad de un Ejecutivo del "tridente de la derecha reaccionaria". Dicho esto, subrayó que tiene "sobradas razones" para "desconfiar" del candidato por su incapacidad para cerrar un acuerdo de coalición con Unidas Podemos.

Tras la intervención de Bildu llegó el turno del portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Sergio Sayas, quien confirmó su 'no' en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno instándole a que "elija bien a sus socios". "Si a usted le importa España, demuéstrelo en Navarra; los nacionalistas no son nunca buenos compañeros de viaje", ha defendido.

Sayas pidió al candidato socialista que recapacite para "devolver la dignidad a la política" tras censurar el acuerdo del PSOE, contando con Bildu, para evitar el gobierno de Navarra Suma, la marca con la que concurrieron a las elecciones de forma conjunta UPN, PP y Ciudadanos en la comunidad foral. "Sin Bildu no hay alternativa posible en Navarra", recordó.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, recriminó al candidato socialista que haya llegado a su investidura "como el Rey desnudo", es decir, sin tener atados sus apoyos, y avisó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que puede salir de todo este proceso convertido en un "jarrón chino" dentro de su partido.

"Sube para decirnos que le sorprende que no haya un nuevo gobierno porque es responsabilidad de todos los diputados pero no, es suya y de sus negociaciones que no ha hecho porque lo que se está viendo es que no ha pactado con nada ni con nadie", señaló Oramás antes de advertir a Sánchez con vehemencia que la "soberbia" del presidente en funciones "le está matando".

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, reprochó a Sánchez su falta de diálogo tras las elecciones del 28 de abril y que ahora "busque aprobar el examen a falta de unos días". Además, le hizo hincapié en que ir a nuevas elecciones en noviembre podría suponer "su tumba".

Durante su intervención en el Congreso, en la segunda jornada del debate de investidura, Baldoví ha apuntado que, en este tiempo de negociación, "se han tendido pocos puentes" y se "han dinamitado muchos". "En Madrid, 80 días no dan ni para dar la vuelta a una mesa de negociación", ha lamentado, haciendo un símil con la novela de Julio Verne.

El portavoz del Partido Regionalista Cántabro, José Luis Mazón, agradeció la "contundencia" con la que el presidente de Gobierno ha defendido, en su réplica, el acuerdo de obras y financiación sellado con la formación cántabra.