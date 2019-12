El PNV dice a Sánchez que está en juego construir "un verdadero estado plurinacional"

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha advertido al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "lo que está en juego es mucho más que un acceso a La Moncloa o la configuración de una mayoría de carácter reformista", de tal forma que se trata de "poder abordar de una manera efectiva, seria y duradera, la construcción de un verdadero estado plurinacional en el que se reconozca sin traumas ni complejos la identidad nacional de Euskadi y Cataluña".

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla critica que junto a los "euroescépticos británicos del Brexit", en España "permanece ese gen antieuropeo que, de vez en cuando, como ahora con la sentencia del caso Junqueras".

Tras afirmar que ahora "toca observar qué dice la abogacía del Estado en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en torno a inviolabilidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo", el dirigente jeltzale afirma que se trata de "una decisión que nos reconcilia con la Justicia -con mayúsculas- y que, nuevamente, nos presenta a Europa como la garantía de los derechos democráticos".

A su juicio, Europa "no es como la que muchos quisiéramos", pero considera que es "el único refugio en el que nuestras aspiraciones comunitarias e individuales tienen acogida". "Pero diga lo que diga la abogacía del Estado, el Tribunal Supremo español -mucho me temo- no se bajará del burro e interpretará la consulta prejudicial primando la capacitación competencial del sistema jurisdiccional español soslayando las cuestiones básicas que el auto de la corte europea ha dictaminado", lamenta.

Para Mediavilla, se va a volver así "al bucle de una justicia politizada, que lejos de adecuarse al modelo de los principales países de nuestro entorno, continúa trufada de intereses ideológicos y que no reacciona pese a los continuos varapalos internacionales".

En este sentido, advierte de que junto a los "euroescépticos británicos del Brexit", en España "permanece ese gen antieuropeo que de vez en cuando, como ahora con la sentencia del caso Junqueras, sale a la luz de manera nítida".

Investidura

Asimismo, confía en que Esquerra Republica de Cataluña "se arme de coraje y se eche a la espalda la responsabilidad histórica de desbrozar un camino que permita el tránsito democrático". "Sin camino ni diálogo no hay solución y ese principio parece asumido por los republicanos catalanes que, gestos a un lado, parecen haber optado por dar continuidad a su reconocida trayectoria de partido comprometido con la libertad y con Cataluña", valora.

Por otro lado, cree que el candidato socialista Pedro Sánchez "deberá haber aprendido la lección e interiorizar que los compromisos se cumplen". "Que la investidura es pan para hoy y hambre para mañana si tras la sesión parlamentaria se olvidan los acuerdos alcanzados y se intenta dirigir el rumbo abandonando la mayoría que le permitió su elección", añade.