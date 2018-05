El PNV analizará la "disposición" de Sánchez a abordar "el autogobierno de Euskadi y Cataluña"

La parlamentaria del PNVJosune Gorospe ha dicho que este partido analizará si la moción de censura que el PSOE ha anunciado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está planteada con "seriedad" y puede ser "viable" antes de tomar una decisión sobre si respaldar o no esa medida.

En la tertulia de parlamentarios vascos que emite los sábados Radio Euskadi, Gorospe ha señalado que el PNV estudiará también "cómo se abordan los intereses de Euskadi" en el proyecto que pueda presentar el PSOE, así como "qué disposición hay para afrontar una profunda reforma del modelo territorial del Estado, fundamentalmente en cuanto al autogobierno de Euskadi y Cataluña".

La parlamentaria vasca del PNV ha recordado que su partido ha mostrado su "disposición a hablar" y a analizar la propuesta sobre la moción de censura a Rajoy que pueda hacer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que tomará una decisión "en el momento oportuno".

Ha recordado la moción de censura que planteó en su momento Podemos, que, a su juicio, estaba "carente de seriedad y viabilidad" y solo buscaba "desgastar al Gobierno y a algún partido de la oposición", por lo que ha añadido que el PNV analizará si la moción anunciada por el PSOE está enfocada con "seriedad" y es "viable".

Respuesta a la "crisis territorial del Estado"

Ha agregado que, antes de decidir sobre su respaldo o rechazo a la moción, el PNV analizará cómo de abordan en el proyecto los intereses de Euskadi, así como la "crisis territorial del Estado" y qué "medidas de regeneración democrática" se plantean.

El parlamentario de EH BilduIker Casanova ha criticado al PNV por apoyar los Presupuestos Generales del Estado sin que el Gobierno haya dejado sin efecto el artículo 155 en Cataluña, con lo que a su juicio el partido nacionalista ha "hipotecado el valor de la palabra dada para ganar 24 horas de estabilidad".

En respuesta a estas críticas, Gorospe (PNV) ha dicho que su partido ha hecho un "ejercicio honesto de autocrítica" por respaldar los presupuestos con el 155 aún vigente en Cataluña, algo que dijo que no haría.

La parlamentaria del PNV ha añadido que su partido quería lograr la "carambola" de defender los "intereses de los vascos" y, al mismo tiempo, "favorecer una salida a la situación catalana", pero al final "no lo ha conseguido" y, con ello, ha aprendido que no puede empeñar su palabra en "algo que no dependía solo de nosotros".

"Ningún partido independentista catalán nos ha criticado; vosotros sí", ha reprochado Gorospe al parlamentario de EH Bildu.