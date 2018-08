El PDeCAT rechaza que haya "violencia por motivos políticos" en Cataluña

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha lamentado este lunes que PP y Cs defiendan que "en Cataluña hay violencia por motivos políticos", algo que ha él rechazado.

"Algunos han querido instalar el clima de violencia. Es mentira, todo el mundo ha dicho que es mentira", ha afirmado sobre los motivos de la agresión del sábado en el parque de la Ciutadella de Barcelona, y ha añadido que no es lo mismo poner lazos que quitarlos.

Bonvehí ha explicado que su partido exigirá en el Congreso al Ejecutivo de Pedro Sánchez una solución política a la situación en Cataluña: "De momento no se ha producido. No ponemos plazos. No es el momento de ponerlo, pero nuestros votos en Madrid no serán gratuitos".

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, considera que la agresión sufrida en Barcelona por una mujer que retiraba lazos amarillos fue "una pelea", y como tal la condenan, pero también ha reclamado al PP y Ciudadanos que condenen "la agresión" que sufrió el fotógrafo Jordi Borrás por parte de un policía.

"Cualquier pelea, y lo que sucedió fue una pelea, con independencia de las connotaciones que tenga, no puede merecer ningún tipo de respeto ni de consideración", ha señalado, expresando su condena de "cualquier atisbo de violencia".

Llarena

Preguntado por las declaraciones de la ministra de Justicia sobre que el Gobierno no ha cambiado de posición en la defensa del juez Pablo Llarena en la causa presentada contra él por los políticos independentistas en el extranjero, Bonvehí sí ve cambio de posición.

"No dice mucho a favor cuando un gobierno cambia de criterio tan rápidamente. Lamentamos que el PSOE haya cedido a las presiones del PP y Cs", ha criticado y ha subrayado que la separación de poderes es fundamental en democracia.