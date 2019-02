El PDeCAT mantiene su enmienda al Presupuesto y duda que haya acuerdo con el Gobierno

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha dado por hecho que el próximo viernes presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2019 porque no cree que esta semana el Gobierno "acelere" en las mesas de negociación, acepte hablar de la autodeterminación ni que acuerde un "mediador".En una entrevista en TV3, Bonvehí ha augurado así que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a cumplir con estas condiciones, entre las que no ha explicitado el fin de la "represión" al soberanismo, como planteó el martes ERC.

El líder del PDeCAT, no obstante, ha confirmado que, a diferencia de ERC, van a esperar hasta el fin del plazo para presentar la enmienda a la totalidad, el próximo viernes, para dar espacio a que pueda haber un cambio de escenario, que en todo caso no cree que vaya a producirse.

Derecho de autodeterminación

"Para no presentar enmienda, el presidente Sánchez debería acelerar mucho las dos mesas" de negociación, hacer "un reconocimiento explícito de se hablará del derecho a la autodeterminación" y acordar esa persona que "actúe como mediador".Algo que, ha señalado Bonvehí, "nos parece que no pasará" esta semana, así que, en este contexto, ha asegurado que el viernes presentarán enmienda a la totalidad "con todas las consecuencias".En este sentido, ha calificado de "insuficiente" que el Gobierno haya accedido a debatir esta persona neutral -a quien el Ejecutivo español define como "coordinador"-, ya que para el PDeCAT es necesario que se acuerde también el nombre, que haya un calendario de trabajo de las mesas de negociación y que se reconozca que se va a hablar de autodeterminación.En cuanto al perfil de esta figura de mediador, ha asegurado que ya tienen nombres acordados con ERC, JxCat y el Govern, sin revelar sus identidades, pero sí que ha descartado que sea alguien del PNV.