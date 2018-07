El PDeCAT 'enseña los dientes' a Sánchez: la mitad de sus diputados no vota a Rosa María Mateo

El PDeCAT ha querido este miércoles enviar un primer mensaje a Pedro Sánchez de que su continuidad en La Moncloa va a depender de que se pliegue a los deseos del nuevo Govern de la Generalitat que maneja en la sombra el huido Carles Puigdemont desde Bélgica, porque el apoyo de ese partido tanto a la elección de la veterana periodista Rosa María Mateo para ser administradora de RTVE como al proyecto de ley de objetivo de déficit no está garantizado.

Tras el amago de Sánchez de convocar elecciones generales este otoño si se queda sin mayoría para sacar adelante los Presupuestos 2019, ha llegado la respuesta de los independentistas catalanes. Antes del Pleno en el cual se votaba a Mateo, la nueva vicepresidenta de ese partido y coordinadora de los ocho diputados del PDCat en el Congreso, Miriam Noguera, se ha reunido con la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, para una primera toma de contacto.

Y la sorpresa ha llegado tras la votación de la Cámara. El rechazo a la veterana periodista para dirigir el ente estaba garantizado en esta primera votación de hoy -no alcanza los dos tercios-; lo inesperado es que cuatro de los ocho diputados del PDCat (otros cuatro han votado sí) se han ausentado de la votación.

Si esto se repite el viernes, Rosa María Mateo no saldrá elegida por los necesarios 176 votos y la legislatura habrá quedado muy tocada. A Sánchez no le quedará más que esperar un rechazo del objetivo de déficit y de su proyecto de presupuestos 2019, y convocar elecciones. Por eso, el diputado del PDCat Carles Campuzano avisaba al Gobierno de que su estabilidad depende de que el diálogo político entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dé resultados.

El portavoz del partido independentista catalán advierte al PSOE que mientras sigan en prisión los dirigentes que participaron en el referéndum ilegal del 1-O no habrá "normalidad" en la política española

No en vano, Campuzano ha recalcado que el encarcelamiento de los dirigentes de la Generalitat, como Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull por su participación en el desafío soberanista del uno de octubre pasado, condiciona lo que vaya a ocurrir en España."Mientras haya prisiones provisionales injustificadas y acusaciones penales desorbitadas no va a haber normalidad política y la situación en la que están los presos evidentemente condiciona la vida política española y la vida política catalana. Ojalá se acabase", ha asegurado Campuzano en el Congreso.El portavoz del PDeCAT no ha desvelado la posición que adoptará su grupo respecto al objetivo de déficit que ha presentado el Gobierno, aunque lo considera "insuficiente". Según Campuzano, va haber conversaciones "intensas" en las próximas horas entre el Gobierno y la Generalitat, en las que él participa como portavoz del PDeCAT, pero avanza que no cree que antes del viernes tengan fijada una posición respecto al techo de gasto.