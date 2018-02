PDCaT y ERC se 'atrincheran' frente a cambios en la escuela catalana: "Por ahí no vamos a pasar"

PDeCAT y ERC han criticado este jueves la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy esté estudiando incluir una casilla para optar al castellano como lengua vehicular en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña y han pedido respeto por el modelo de la escuela catalana.

En declaraciones a los medios en el Congreso, el coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, y la diputada de ERC Teresa Jordá han rechazado que el Ejecutivo, en virtud del artículo 155 por el que asume las competencias de la Consejería de Educación, cambie el modelo de inmersión lingüística en Cataluña.

Según Xuclà, "para gobernar se requiere legitimidad y la legitimidad la dan los ciudadanos a través de su voto" y en las elecciones del 21 de diciembre surgió un Parlamento que tiene "amplísima mayoría" que va "mucho más allá de 70 diputados soberanistas".

No contemplo otro escenario que parar esta iniciativa" Jordi Xuclà (PDCat)

"El Gobierno no tiene legitimidad para cambiar el modelo educativo catalán -ha continuado Xuclà- porque el marco competencial de Cataluña no lo contempla" y "pedimos que el Gobierno sea respetuoso con el marco competencial, con el modelo educativo de éxito e integración de los últimos 40 años y que deje que sea la Generalitat quien prepare el próximo curso escolar".

"No contemplo otro escenario que parar esta iniciativa", ha recalcado el diputado del PDeCAT, que ha pedido "formalmente" al PSOE que retire su apoyo al artículo 155 "porque supone una vulneración de competencias de Generalitat".

Xuclà ha añadido: "la lengua no separa, la lengua une en Cataluña".

La Escola catalana no está en venta y por ahí no vamos a pasar" Jordi Xuclà

"Si el PP, el Gobierno del estado español, decide a través del 155 cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, para nosotros es una demostración no solo de mala fe, sino de querer hacer daño a Cataluña y a la mayoría de sus ciudadanos", ha dicho por su parte la diputada de ERC Teresa Jordá.

"La lengua no está en venta, es el modelo de éxito en nuestro país" y "la Escola catalana no está en venta y por ahí no vamos a pasar", ha aseverado Jordá quien ha abogado por "hacer un gobierno, hacerlo ya, hacerlo efectivo, hacerlo real y dejar ya esta losa que tenemos encima que es este 155".

Asimismo, ha criticado a Ciudadanos diciendo que nació en Cataluña con dos finalidades: "sembrar la inconvivencia y cargarse el modelo de éxito de la escuela catalana y el modelo de inmersión lingüística"; esa pretensión de Ciudadanos es comprada por el PP", ha añadido.