El presidente del EBB del PNV, Antoni Ortuzar, ha advertido de que, quien desee el "concurso" de su partido para garantizar la estabilidad del Estado, tiene que "reconocer a Euskadi como nación". Además, ha avisado a Pedro Sánchez que "no vale el federalismo Guadiana, que aparece y desaparece", porque "las encuestas cualitativas aconsejan reforzar el bizarrismo rojigualdo".

En un acto electoral celebrado en San Sebastián en el que también han intervenido el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los candidatos jeltzales Aitor Esteban, Maribel Vaquero y Joseba Agirretxea, Ortuzar ha advertido de que no se fía de que Sánchez no quiera conformar "una gran coalición con el PP", y le ha preguntado si, en todo caso, piensa lograr la investidura "con la abstención de Casado".

En cuanto al lema de 'Ahora sí' del PSOE en la contienda electoral, ha asegurado que "ahora sí" que va a tener que transferir a Euskadi las competencias pendientes" y cumplir los compromisos adquiridos con el País Vasco. El dirigente del PNV ha criticado que "en España poner urnas es, según dicen los líderes de los partidos españoles, un síntoma de democracia", pero, "sin embargo, reclamar ponerlas en Cataluña o en Euskadi está fuera de la Ley".

"No somos comparsas"

Además, ha censurado la "falta de responsabilidad de los partidos españoles, que han sido incapaces de lograr un mínimo respeto a las instituciones, bloqueando la acción política por intereses particulares". "No merecen la confianza de la gente, y tampoco el voto, porque han demostrado estar más a mirarse el ombligo que a responder ante los graves problemas de la gente", ha apuntado. A ello ha añadido que, "los mismos protagonistas del fiasco se vuelven a presentar como salvadores de una nueva legislatura y ninguno asume su error".

El líder jeltzale ha advertido también que "no busquen el apoyo del PNV quienes pretenden recuperar el bipartidismo, quienes sueñan con volver a un oligopolioparlamentario en el que a vascos y a catalanes se nos trate como fuerzas residuales". "No somos comparsas, ni exóticos grupos cuyos votos se negocian a conveniencia del partido mayoritario de turno", sino "representantes legítimos de una nación, Euskadi, que debe ser reconocida como tal por quien desee nuestro concurso en la estabilidad del Estado", ha afirmado.

Asimismo ha apuntado que "no vale ya que se hable de federalismo hoy y mañana desaparezca del programa porque las encuestas cualitativas aconsejan reforzar el bizarrismo rojigualdo", ha subrayado. "No vale el federalismo Guadiana", hay que "coger el toro por los cuernos", ha reiterado. Por otro lado, ha indicado que en la agenda del PNV "no está ni La Moncloa, ni la presidencia del Congreso", sino con cuestiones como el puerto de Pasaia, nuestros pescadores, nuestra lengua, el empleo, nuestro o el autogobierno, y, por eso, "sin el PNV en Madrid, Euskadi estaría huérfana", ha sostenido.