Ortega Smith supera el coronavirus tras estar más de un mes recluído y pide la dimisión del Gobierno

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha anunciado este miércoles que ha superado el coronavirus tras más de un mes de confinamiento y que continuará trabajando desde casa para luchar contra la pandemia y que "los responsables de tanto engaño y negligencia salgan del Gobierno".

Ortega Smith permanecía en cuarentena desde el 9 de marzo, un día después de la asamblea general de Vox que reunió en el madrileño palacio de Vistalegre a nueve mil personas.

"Después de más de un mes de confinamiento riguroso en casa, hoy me han comunicado por fin el resultado de las pruebas PCR negativo de coronavirus", ha publicado el dirigente de Vox en un hilo en Twitter, en el que agradece la "humildad, profesionalidad y heroísmo" de los sanitarios que le han atendido.

Después de más de un mes de confinamiento riguroso en casa, hoy me han comunicado por fin el resultado de las pruebas PCR NEGATIVO de Coronavirus.⬇️ HILO ⬇️ pic.twitter.com/vrJzRtLffl — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) April 14, 2020

Ortega Smith continúa escribiendo: "Doy gracias a Dios por haberlo superado y rezo por quienes desgraciadamente no lo consiguieron y por el dolor de sus familias y amigos. También por aquellos que todavía siguen luchando por superarlo. Quiero agradecer públicamentea los sanitarios del Hospital y Centro de Salud que me han atendido, por su humanidad, profesionalidad y heroísmo. Y agradecer las innumerables muestras de interés y apoyo que he recibido".

Tras su positivo en Covid-19, el primero conocido de un diputado nacional, su compañeros de grupo parlamentario optaron por guardar cuarentena, entre ellos el presidente de Vox, Santiago Abascal, y su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, que también resultaron afectados.