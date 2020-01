El rechazo de Oramas deja a Sánchez a un voto de perder la investidura

Ana Oramas ha dado la sorpresa este sábado durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. La diputada de Coalición Canaria (CC) ha cambiado el sentido de su voto de la abstención anunciada a última hora de la tarde de ayer al 'no'. La dirigente canaria ha acusado al socialista de "aspirar a ser presidente de España con el apoyo de quienes quieren destruirla". "Está arrodillado ante el secesionismo", ha criticado.

Su rechazo deja a Sánchez a un voto de perder la investidura. Si un diputado pasa del sí al no a última hora, el presidente en funciones no sacaría la investidura adelante.

La negativa de Oramas se suma a los 89 votos en contra del PP; los 52 de Vox; los 10 de Ciudadanos; los dos de Navarra Suma y el 'no' del PRC. Revilla también cambió el sentido de su voto tras conocer el pacto con ERC. En total, 155 rechazos a la investidura. Si Junts Per Catalunya (8) y la CUP (2) cumplen con sus advertencias, los rechazos ascenderían a 165.

El dirigente socialista cuenta, salvo sorpresas, con los 120 votos a favor del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los seis del PNV, los tres de Más País y Compromís y con los votos a favor de Nueva Canarias (1), BNG (1) y Teruel Existe (1). En total, 167 síes.

Con que un solo diputado del bloque del 'sí' cambiase el sentido voto a un 'no', la investidura cae. Los apoyos caerían a 166 y los rechazos ascenderían a 166, es decir, un empate que impide la investidura.

Oramas: "Sánchez se arrodilla ante el secesionismo"

Oramas se ha desmarcado de esta forma de la posición adoptada por la Ejecutiva de su partido, que se decantó por la abstención y ha cargado duramente contra el candidato socialista por "arrodillarse ante el secesionismo".

Pese a las "presiones" que asegura haber recibido para traicionar a quienes le votaron, ha preferido incumplir las consignas de su formación. "Hay límites que no se pueden sobrepasar, no voy a ser cómplice y voy a votar no", ha zanjado, cosechando los aplausos de las filas del PP.

Además del rechazo de Oramas, otra situación imprevista ha tenido lugar durante el debate de investidura: el líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha puesto enfermo y no ha asistido hoy a la primera sesión. Así lo han indicado fuentes de la formación progresista. Su ausencia ha provocado numerosos comentarios en las bancadas del PSOE y Podemos a lo largo de la mañana.

Errejón envió esta mañana un mensaje a sus compañeros en el hemiciclo, Inés Sabanés y Joan Baldoví, para comunicarles que se ausentaría del pleno de hoy sábado, pero a renglón seguido les dejó claro que mañana domingo estará en el hemiciclo para la primera votación.

Sabanés subió finalmente al estrado en sustitución de Errejón ya que Más País forma parte del Grupo Plural junto a Junts per Catalunya (JxCat), Compromís y Coalición Canaria.