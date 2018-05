Oramas cree que a Sánchez no le interesa la moción: "Es una estrategia electoral porque está 'missing'"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha cargado este lunes contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por presentar una moción de censura que, según la parlamentaria, "no tiene posibilidad de salir". "El fin no justifica los medios", ha advertido Oramas, que además ha asegurado que Sánchez no tiene interés en que la moción -registrada por la portavoz socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, el pasado viernes- salga adelante.

"Es una estrategia electoral porque está missing (desaparecido) de la política de la política, pero así tiene nueve horas para confrontar en un debate y presentarse como alternativa de gobierno", ha señalado. En este sentido, ha reiterado que su formación no va a hacerle "la campaña" a los socialistas que, por otro lado, ha añadido, también se enfrentan a casos de corrupción.

Rivera ya me está mandando mensajitos... ¿Pero esto qué es?", se ha preguntado

"Coalición Canaria no va a participar en la constitución de un gobierno apoyado en Podemos y el independentismo radical [...] que solo lleva al país al caos ", ha insistido. Sin embargo, la diputada canaria ha recordado que su partido facilitó la investidura de Sánchez en 2016, que finalmente fue tumbada por el PP y Podemos. "Si hemos seguidos dos años con Rajoy es por culpa de Podemos", ha dicho.

Sobre el presidente del Gobierno, ha señalado que cree que este es "consciente" de que habrá otro candidato popular de cara a las próximas elecciones. "Habrá elecciones anticipadas y seguramente habrá cambio de líderes. Cada uno tiene q responder ante sus votantes", ha adelantado.

Finalmente, ha afirmado que tampoco apoyará la propuesta de Ciudadanos sobre una moción instrumental sin Rivera ni Sánchez para ir a elecciones. "Rivera ya me está mandando mensajitos... ¿Pero esto qué es?", se ha preguntado.