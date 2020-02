La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha hablado en 'Espejo Público' del ‘Decylgate’, el polémico episodio protagonizado por José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que destapó ‘Vozpópuli’ en primicia.

La diputada indica que “no cuadran las cosas” y se pregunta “por qué el avión que traía a la señora Delcy siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía,por qué ella tiene que ir a Doha y no regresa en el otro avión, por qué envían a hablar personalmente a Ábalos, por qué no se produce una llamada del responsable y no sea la presidencia del Gobierno o Asuntos Exteriores quien lidere este asunto"

"El oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía"

Cuando Susanna Griso ha preguntado qué llevaban en esas cajas a Turquía, la portavoz de Coalición Canaria señala que "hay rumores de todo tipo porque parece ser que..", la política para de hablar para pensar bien cómo lo dice, entonces prosigue diciendo: "Tú sabes que yo tengo mucha relación con Venezuela, estuve viajando cuatro años durante 15 años a hace cuatro que tuve un problema de seguridad. La última vez que estuve en Caracas el hotel estaba lleno de iranís, chinos y tal... Allí se vendió todo a 80 años, Venezuela era el país más rico. Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas, lingotes de oro y que en un determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema", dejando caer su hipótesis de lo que cree que hizo Delcy Rodríguez.