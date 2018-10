Òmnium continúa desafiando al Estado: el 12 de octubre "no hay nada que celebrar"

En un comunicado, la entidad ha explicado que la Junta Directiva, con el apoyo mayoritario de los trabajadores, ha decidido declarar "un año más" el 12 de octubre, Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad, como laborable para Òmnium.

Ha sostenido que con políticos soberanistas encarcelados no hay "razones para conmemorar la fiesta nacional de un estado demofóbico que vulnera los derechos y libertades más fundamentales y obvia y reprime los anhelos de democracia y libertad de una parte muy importante de la ciudadanía".

De la misma manera se ha manifestado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, desde la cárcel de Lledoners (Barcelona): "No hay nada que celebrar en un estado que encarcela nuestras ideas y vulnera los derechos y libertades más básicas".

"Precisamente hoy volvemos a decir alto y claro que ninguna cárcel parará nuestro compromiso con la libertad y los derechos fundamentales", ha añadido.

Avui, a @omnium, no tenim #ResACelebrar. Continuem treballant com cada dia per la llengua, la cultura, la cohesió social i el país pic.twitter.com/EqpwsQBd3s