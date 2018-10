El 'número dos' de Robles sobre el espionaje a Aznar: "Pura invención, no conozco a Villarejo"

El actual secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, niega rotundamente que le entregase dinero en metálico hace años al excomisario José Manuel Villarejo por espiar al entonces presidente de la Comunidad de Castilla y León, José María Aznar. “Es una pura invención. No conozco a Villarejo”, ha declarado en conversación con Vozpópuli.

El diario Moncloa.com publicó este domingo un nuevo extracto de la comida entre comisarios de Policía, el exjuez Garzón y la actual ministra de Justicia. Cuando ya sólo quedaban mandos policiales en la mesa del restaurante Rianxo, Villarejo contó que Olivares, siendo concejal en el Ayuntamiento de Burgos, le pagaba dinero por pinchar los teléfonos a miembros de la Junta de Castilla y León, entre ellos Aznar.

Olivares ha sido preguntado por este periódico acerca de estas revelaciones. “Si yo tuviera que hacerme eco de todo lo que dice cualquier individuo, sea un delincuente o no, estaríamos en un mundo de locos”, ha afirmado. Olivares dio el salto de la política local a ocupar el cargo de director general de la Policía a mediados de la década de los noventa, cuando Margarita Robles, actual ministra de Defensa, desempeñaba el cargo de secretaria de Estado de Seguridad.

Dinero en una bolsa de El Corte Inglés

En la comida celebrada en 2009 cuyas grabaciones han salido a la luz la semana pasada, Villarejo ofrecía detalles sobre esos presuntos pagos: "Me dijeron, oye, pica los canutos, no sé cuántos y a mi el Olivares iba con una bolsa de El Corte Inglés con la pasta en crudo, pues me pagaba".

“No me afecta, le afectará a aquellos que se hagan eco de estas declaraciones”, ha replicado Olivares, quien ríe cuando se le pregunta si Villarejo miente. “Hablan del año 88, es una pura invención. No conozco a Villarejo de nunca”.

Olivares fue el director general de la Policía que cesó a este polémico excomisario cuando su nombre se vio envuelto en la polémica por el llamado informe Véritas. Villarejo participó en una operación de desprestigio contra el juez Baltasar Garzón cuando abandonó el Gobierno de Felipe González y decidió volver a su Juzgado e investigar los GAL. Villarejo sostiene que ese ese trabajo se lo encargó Margarita Robles, extremo que ella niega.

El Partido Popular anunció este domingo su deseo de que Olivares comparezca en el Congreso. Así lo anunció la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, durante su visita a la carpa del PP en el Parque de Berlín (Madrid). "Queremos saber si este señor pinchaba comunicaciones privadas para obtener información de algún tipo y si eso, como cargo del Gobierno socialista, lo sigue haciendo o no", señaló.