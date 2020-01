El Defensor del Pueblo de Navarra ha recibido 130 denuncias contra la diputada del Partido Socialista de Navarra (PSN) Nuria Medina por equiparar a las familias que recurren a la gestación subrogada con los "puteros".

La parlamentaria pidió "señalar socialmente y perseguir a esas agencias y a esos supuestos padres que dicen que su práctica es maravillosa". "No, no y no. Debemos señalar socialmente a esos padres y rechazarlos como hacemos con los puteros", alegó el pasado 17 de enero durante una sesión de trabajo.