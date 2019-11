Tensión tras el discurso de Ortega Smith en un acto contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este jueves un acto contra la violencia de género con motivo del Día contra la Violencia Machista. Durante la intervención del portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, numerosas mujeres han abandonado el salón de actos de Cibeles después de que éste haya calificado de "chiringuitos" a las asociaciones que se encargan de acompañar, ayudar, apoyar y asesorar a las víctimas de la violencia machista. Además ha llamado a "romper el silencio negacionista".

Además de abandonar la sala, se han levantado al grito de "vergüenza"y han pisoteado el suelo en señal de protesta así como le han abucheado.

Al terminar su discurso Ortega Smith, una mujer, -que estaba sentada justo a su lado-, no ha podido reprimir su dolor y rabia tras las palabras del portavoz de Vox y le ha increpado, gritando entre lágrimas, "respeto para las mujeres" y le ha increpado que "no se hace política con eso".

La mujer, -víctima de violencia machista tras recibir tres tiros, le ha increpado entre lágrimas: "Llevo 20 años en una silla de ruedas. Con la violencia no se hace política en este país. Yo de de este país no cobro ningún un duro y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. No se hace política con eso. Respeto para las muertas y para las mujeres que son víctimas de la violencia de todo el país. Respeto, por favor".

Marta Higueras, la concejal de Más País, se ha acercado a ella, tratando de mediar y tranquilizarla. Mientras, Ortega Smith no ha mirado a la mujer ni un segundo a la cara, ignorándola.

Almedia, a Ortega Smith: "No has hecho política. Has hecho politiquería"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido a la formación verde: "Reto a Vox a que me diga una sola de las 21 medidas de la lucha contra la violencia de género con la que no está de acuerdo. Esto no es un consenso progre. La humanidad en este punto es lo que nos une para tratar de buscar el acuerdo. Me gustaría que hubieras tenido una sola palabra de recuerdo a las 52 mujeres asesinadas".

Además, Alemida le ha recriminado a Ortega Smith: "No has hecho política. Has hecho politiquería". Después le ha acusado de "reventar" de nuevo otro acto contra la violencia machista.