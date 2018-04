"Movimiento 1-O", el nombre que sopesa Puigdemont para su lista electoral

Carles Puigdemont se prepara ya para las urnas. Escenificará primero algún intento de investidura imposible, quizás la suya, para alimentar aún más el choque con el Estado. El 22 de mayo termina el plazo para resolver el embrollo. De no lograrlo, se convocarán elecciones para mediados de julio. Quizás el 15, que es domingo. Ese es el plan con el que trabaja el núcleo del expresidente y que no es compartido por todo el bloque independentista.

Habló esta semana Puigdemont con su grupo parlamentario en Berlín. No hay prisa, no hay que acelerar los pasos, Llarena no nos dictará quien será el 'president', no haremos el 'Govern' que Rajoy pretende. Eran éstas las consignas más escuchadas durante ese cónclave del que nada salió en claro. Eduard Pujol, el portavoz, jugó incluso con la teoría de que Jordi Sánchez, Jordi Turull y, desde luego, Puigdemont, siguen siendo candidatos. Y que se intentará de nuevo sacarlo adelante. Palabrería vana que nadie cree.

Una fecha 'histórica'

Puigdemont, mientras espera con evidente optimismo la resolución de los jueces de Holstein, prepara ya con su equipo el escenario electoral. El sanedrín de Berlín diseña estrategias y proyectos. La clave es que todas las fuerzas separatistas concurran a los comicios en una 'plataforma de unidad'. ERC no podrá negarse. Serían tildados de 'traidores'. La CUP no se negaría a una sugerencia de Puigdemont, a quien anhelan ver de nuevo en el Palacio de la Generalitat.

Se barajan nombres. "Movimiento 1 de Octubre" es uno de los más apreciados. También la "Lista del 1-O", según comentan fuentes próximas a la reunión de Berlín. El referéndum de octubre tiene que aparecer en el enunciado de la nueva plataforma electoral. En el imaginario del secesionismo, el referéndum ilegal fue el hito fundacional de la 'república'. Puigdemont reivindica siempre esa consulta, por encima incluso de las elecciones del 21D, en las que se impuso Ciudadanos.

También se dibujan candidaturas. Se baranjan aspirantes, se apuntan apellidos. El prófugo, como ya hizo con JxCat, quiere gente fiel, ajena a la vieja Convergencia y sin demasiada relación ni con Artur Mas ni con el clan de los Pujol. Se apoyará en dirigentes sociales, bien de la ANC o de Omnium, y en el mundo rural, de la 'Catalunya endins', la Cataluña profunda donde se asienta el nicho más arraigado y potente del independentismo. 'Tractoria' en pleno formará parte de la nueva 'lista del president'.

El número dos de la lista, cabe imaginar, le corresponderá a un dirigente de ERC, en el caso de que los republicanos finalmente aceptar repetir la fórmula de coalición con la que acudieron a las urnas en 2015, con Artur Mas al frente. Con Junqueras en prisión, se habla de Roger Torrent, el presidente del Parlament, muy enfrentado con Puigdemont por no facilitar su investidura telemática. O de Pere Aragonés, quien se ha convertido en la cabeza visible del partido tras la fuga de Marta Rovira a Suiza.