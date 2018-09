Los Mossos desalojan una acampada independentista en la plaza de Sant Jaume

Los Mossos d'Esquadra han acudido la mañana de este miércoles a la plaza Sant Jaume de Barcelona y están retirando tiendas de campaña de la acampada independentista por motivos de seguridad, han informado a Europa Press la policía catalana, que ha precisado que no está desalojando.

En un apunte en su cuenta de Twitter, la 'Acampada per la llibertat' ha avisado de la llegada de agentes antidisturbios de los Mossos que "se preparan para cargar" y ha pedido a la ciudadanía que acuda a la plaza.

ATENCIORecuperem l'espai de forma no-violenta com sempre.Acabem de confirmar amb mediació de Mossos que no hi havia cap ordre de desallotjament, que qui ha vingut uniformat ho ha fet a títol personal i no del cos.El poble de forma pacifica segueix! pic.twitter.com/VGPILMB5N9