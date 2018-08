Los Mossos cargan contra su jefe de Interior: "Estamos hasta las narices de usted y su Gobierno"

Los Mossos d'Esquadra han estallado. La decisión de la Fiscalía de Cataluña de investigar a los agentes que durante las noches del 17 y 24 de agosto identificaron a quienes estaban retirando lazos amarillos de la vía pública ha sido la gota que ha colmado el vaso. "Estamos hasta las narices de usted y su gobierno", atacan desde el sindicato USPAC en una carta dirigida al Consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch

Los agentes "sólo estaban siguiendo órdenes de suyas", reivindican. Como prueba muestran un tuit que lanzó la propia Consejería al respecto, en el que explica la acción de los agentes en diferentes pueblos de Cataluña: "Los mossos identifican a 14 individuos en Mora la Nova, Tivissa y Vandellòs como posibles autores de daños en el dominio público. La Consejería de Interior de Cataluña inicia acciones por presunta infracción grave de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana que sanciona estas acciones con multas de 601 a 30.000 euros", escribieron.

🔴 @mossos identifiquen 14 individus a Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs com a possibles autors de danys al domini públic @interiorcat inicia accions per pressumpta infracció greu de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana que sanciona aquestes accions amb multes de 601 a 30.000€ — Interior (@interiorcat) 18 de agosto de 2018

Fines partidistas

Por ello, acusan al edil de "utilizar" a los mossos con fines "partidistas", al ponerles en medio de "un debate político", como es el de la independencia de Cataluña, y de donde los que "salen escaldados son siempre ellos", lamentan.

Desde el sindicato exigen a Buch, así como al Director General de la Policía, Andreu Joan Martínez i Hernández, y al jefe de la Prefectura de la Polícia, Miquel Esquius, que presenten un escrito donde "reconozcan y asuman toda la responsabilidad y exculpen a cualquier agente" dado que se encontraban "obedeciendo sus órdenes", insisten.

Además, han asegurado que no van a volver a reunirse con Interior hasta que "no se respete a todos los mossos como institución y como personas". "A usted (en referencia a Buch) y al Gobierno presidido por Joaquim Torra no les importamos lo más mínimo", lamentan. Finalmente, los agentes han reprendido a Buch que "no haya movido ni un dedo" por ellos y sus condiciones laborales desde que está en el cargo.

Horas extraordinarias no pagadas

USPAC recuerda que los mossos siguen sin cobrar las horas extraordinarias que se les obligaron a trabajar por el dispositivo Àgora y cuya cantidad asciende a 4,3 millones de euros (septiembre y octubre de 2017).

Además, solicitan el cambio en la cantidad del cobro de las horas extra puesto que, según refieren, "se nos pagan las horas extraordinarias por debajo del precio de las ordinarias". En su opinión, con estas condiciones laborales, "estamos más cerca de parecer una policía de cualquier república bananera que la que se merece el pueblo de Cataluña".