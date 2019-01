Moreno se presenta como el ejemplo de que todo es posible: "La ola de cambio no se detiene en Despeñaperros"

Presentado con los acordes del We Are The Champions de Queen y una foto del palacio de San Telmo a su espalda, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido aclamado en la convención del PP como el nuevo barón de barones del partido.

Moreno se ha presentado ante sus compañeros como el ejemplo de que todo es posible. "Nos decían que era imposible y aquí estamos. Qué bien suena lo del presidente de la junta de Andalucía en un afiliado del PP", ha dicho. "La ola de cambio no se detiene en Despeñaperros. La ola de cambio va a llegar a todos los rincones de España".

El presidente andaluz ha confiado en que el PP gane las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26-M y que el pacto andaluz se proyecte a todas las regiones. Después, ha dicho, la Moncloa espera a Pablo Casado.

El presidente andaluz ha agradecido a Casado su implicación en la campaña andaluza. "Asumió una enorme responsabilidad en esas elecciones como si fuera el candidato", ha dicho. "Ha demostrado su manera de ser, pueblo a pueblo y se dejó la piel".

Moreno, que ha mostrado todo su apoyo a los equipos que buscan al pequeño Julen en Málaga, ha lanzado un mensaje positivo de cara al próximo ciclo electoral. Y ha pedido a los candidatos que no se desanimen frente a todos aquellos que les dicen que es imposible.

"Solo pueden los que creen que pueden. Y este partido es de los que creen que pueden cambiar España, Andalucía y cada uno de los rincones de España. Este partido se lo cree", ha añadido.