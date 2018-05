Moreno niega las acusaciones de Alaya: "El PP jamás ha condicionado nada para que no se investigue"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que su partido "evidentemente jamás ha pactado, jamás ha acondicionado nada, jamás ha llegado a ningún acuerdo para que no se investigue" y si en cambio se ha dedicado "precisamente a intentar poner luz en las causas que hay abiertas" en la justicia que afectan a la región.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Córdoba Juanma Moreno tras la entrevista en la que la juez Mercedes Alaya ha afirmado que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) "apartarla" de las macrocausas porque había "miedo" a que siguiera investigando los cursos de formación, donde se habían encontrado hechos "sumamente graves", al tiempo que señala "presiones internas" del TSJA, así como presiones políticas "entre ellas las de Alfonso Guerra y la Junta".

Dice que le gustaría saber la opinión de Susana Díaz sobre "la grave acusación" que le ha hecho la juez

Ante ello, ha cuestionado que "otra cosa es lo que ha hecho el PSOE, que ha sido obstaculizar muchas veces las investigaciones judiciales, no informar y no aclarar", de forma que le gustaría "saber la opinión de Susana Díaz sobre la grave acusación que le ha hecho la juez Mercedes Alaya".

No obstante, Moreno ha dicho que él no va a interpretar "opiniones de ningún juez", pero sí indica que la juez Alaya "se refiere a decisiones que tomó el Consejo General del Poder Judicial, que como todo el mundo sabe es un órgano independiente de gobierno de los jueces y por tanto no afecta a influencias directamente de los partidos políticos".

Al respecto, ha remarcado que "el PP no ha hecho nunca ningún acuerdo ni ningún pacto, sino todo lo contrario" porque "si se ha investigado precisamente el caso de los ERE ha sido porque el PP se personó en la causa porque investigó lo trasladó a los medios de comunicación y se sigue precisamente personando", ha recordado.

Asimismo, ha apuntado que en el caso de la formación hay cinco causas abiertas, donde el PP se ha personado y "precisamente otra jueza ha intentado evitar que el PP se personara", según ha apostillado el presidente regional del PP, quien ha defendido que su partido está "poniendo recursos y dedicándole tiempo para que se esclarezcan todas las irregularidades que habido en Andalucía a lo largo de los últimos años".

De este modo, ha aseverado que quiere que "se aclaren todas las irregularidades, que se conozca la verdad y, sobre todo, lo fundamental es recuperar el dinero de todos los andaluces para las arcas".

Moreno confía en que "todo esto se aclare"

"En Andalucía nunca nadie puede sospechar del PP en materia de corrupción, porque si muchos de los casos, como el de la formación, el de la Faffe o el de los ERE han conocido la luz pública, se ha debido precisamente a la dedicación y a la entrega del PP de Andalucía", ha abundado Juanma Moreno, quien confía en que "todo esto se aclare".

Moreno ha hecho estas declaraciones acompañado por el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital y candidato a su Alcaldía, José María Bellido, durante una visita a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, de la que ha dicho que es "una de las más importantes de Andalucía y España" y que "conjuga tradición, historia, diversión y turismo".