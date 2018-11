Moreno no descarta ser vicepresidente en una Junta presidida por Ciudadanos

Juan Manuel Moreno, candidato del PP en las autonómicas andaluzas, podría asumir el papel de vicepresidente en un Gobierno de coalición con Ciudadanos, según ha deslizado en alguna conversación informal dentro del ámbito privado. No se trata de un propósito firme, pero sí una idea que también circula en algunos sectores de los populares andaluces a la espera del resultado que arrojen las urnas. Los sondeos avanzan un posible sorpaso de Ciudadanos sobre los populares, algo que en Génova se descarta tajantemente. La dirección nacional no cree en los datos del CIS y confía en sus propios 'trackings' que les concede una ventaja de cinco o seis puntos por encima de la formación naranja, con la que podrían sumar mayoría absoluta en el 2-D.

Moreno nunca ha descartado la posibilidad de formar un gobierno de coalición con el partido de Rivera al objeto de consumar el 'cambio de régimen' que Andalucía necesita, según proclaman en la campaña que arrancó esta noche del jueves. En el caso de que Cs consiguiera ser la segunda fuerza, es entonces cuando Moreno se pensaría lo de ser vicepresidente, una mera posibilidad que no pasa del nivel de comentario privado. "Este escenario no lo hemos debatido formalmente", comentan en fuentes de Génova. Andalucía se considera una especie de la 'gran muralla' para frenar la 'riada naranja' en toda España. Si Ciudadanos les supera aquí, todo será posible en las municipales y autonómcias de mayo. En el PP andaluz, sin embargo, dicen tenerlo algo más claro: no habrá sorpaso y Moreno ganará las elecciones, tal y como declaró su candidato en entrevista con Vozpopuli.

Primer test electoral

La actual situación dibuja un horizonte 'demasiado abierto' como para hacer conjeturas. En el PP andaluz se confía en que la campaña, en la que se volcará toda la plana mayor con Pablo Casado a la cabeza, consolide sus expectativas de consolidación y crecimiento, y se muestran muy escépticos ante el posible avance de Ciudadanos. No obstante, llegado el caso de sumar, "se hará todo lo posible para acabar con el régimen socialista instalado en Andalucía desde hace casi cuarenta años", aseguran en forma contundente.

En el PP se teme no superar la cifra de 33 escaños conseguidos en la última cita electoral en la comunidad. Un fracaso no sólo para el propio Moreno, que se juega en este pulso todo su futuro, sino para el propio Casado, que se enfrenta a su primer test electoral desde su llegada a la cúspide de Génova.

"Desplazar a Susana Díaz de la presidencia de la Junta sería todo un triunfo", comentan las mencionadas fuentes. Algo que ahora mismo, los sondeos no aventuran ya que es muy posible que la presidenta de la Junta pueda renovar el cargo con el respaldo de Ahora Andalucía (Podemos).