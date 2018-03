Montilla niega favores a La Caixa como ministro tras perdonar 7 millones al PSC

El exlíder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y actual senador, José Montilla, ha negado este viernes que beneficiase a La Caixa siendo ministro de Industria tras condonar una deuda de 7,1 millones de euros a su partido, del que era primer secretario. Así lo ha manifestado en la comisión de investigación sobre la cuentas de los partidos de la oposición que el PP mantiene activa en el Senado, donde los comparecientes están obligados por ley a decir la verdad.

Montilla, que ha evitado en todo momento hablar de condonación de deuda, ha señalado que esa "reestructuración con quita" del año 2004 no contravenía la ley y ha hecho alusión a otras operaciones "similares" realizadas por el PP en otras comunidades como Galicia. "El ordenamiento jurídico no la preveía (la reestructuración), pero tampoco la prohibía", ha respondido al portavoz popular en la comisión, Luis Aznar, basándose en el correspondiente informe del Tribunal de Cuentas.

"¿Por qué le perdonaron esta cantidad? ¿Se produjo un intercambio de intereses?" ha planteado Aznar al senador del PSC. El portavoz del PP ha recordado que los créditos fueron adquiridos en el año 1989 y que vencieron en el año 1994 con una deuda de 14 millones. Tras ello, ha apuntado que fue 15 años después de contraerlos, esto es, en 2004, y "sin haber pagado un duro", cuando se realizó la operación de condonación de deuda. De esos 14 millones de euros, la deuda quedó en 7,1 millones y quince puntos de rebaja de intereses. Montilla se convirtió en primer secretario del PSC en el año 2000, tras ocupar la secretaría de Organización en 1994, y lo fue hasta 2011.

La OPA de Gas Natural

El portavoz del PP ha señalado que "siendo Pascual Maragall, del PSC, presidente de la Generalitat, y ocho o nueve meses después que usted fuera nombrado ministro de Industria, tuvo en su mano una serie de operaciones que afectaban a La Caixa" como la facultad de autorizar una OPA de Gas Natural -bajo poder de La Caixa- sobre Endesa o el nombramiento de Maite Costa, como presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). "¿Usted cree que son casualidades en el tiempo y en el espacio?", ha preguntado Aznar a Montilla.

El senador del PSC ha contestado que la autorización de la OPA no le correspondió a él como ministro de Industria, sino al titular de Economía y Hacienda, que en aquel gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era Pedro Solbes. Y en relación al nombramiento de Costa, Montilla se ha desvinculado del mismo esgrimiendo que pasó el correspondiente filtro del Congreso de los Diputados, vía Comisión de Industria. Se da la circunstancia de que Costa, exdiputada del PSC, se convirtió en junio de 2005 en presidenta de la CNE tras ser responsable de Energía de la Generalitat y consejera de dos filiales de Aguas de Barcelona, que estaba controlada por La Caixa. Fue su voto en la CNE meses después el que decantó la autorización del Gobierno a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

Etapa de consejero

Aznar también ha incidido que en esos 15 años de acumulación de duda el propio Montilla y otros miembros del PSC habían estado "entrando y saliendo en órganos estatutarios de La Caixa". Preguntado Montilla por qué siendo consejero de la Asamblea General de dicha entidad financiera no actuó antes a fin de que su partido saldara la deuda, ha contestado que él "sabía de la existencia de un crédito, pero de la situación de ese crédito no tenía información, entre otras cosas, porque jamás me he ocupado de estas cuestiones", ha declarado.

En esta comisión de investigación, el PP acusa al PSOE de haber recibido "un trato de favor" de los bancos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de beneficiarse de una condonación superior a los 40 millones de euros, entre los que se encuentran los 7,1 millones al PSC. El exgerente del PSOE Xoan Manuel Cornide ha declarado ya en esta comisión que la deuda que terminaron pagando los socialistas fue sólo de 6.440.000 euros.

Los datos que maneja el PP en base a informes del Tribunal de Cuentas dicen que en diciembre de 2004, La Caixa condonó 7,1 millones al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); y que en marzo de 2006, el entonces BBK y actual Kutxabank, hizo lo propio con 21 millones al PSOE. En mayo de ese mismo año, el Banco Santander condonó otros 12 millones a los socialistas.