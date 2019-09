Moncloa responde a Rivera que ya cumple los requisitos y pide una 'abstención técnica'

El Gobierno ha señalado, tras la propuesta de tres puntos de Albert Rivera para evitar las elecciones del 10-N, que "si estos son los puntos, se demuestra que no hay razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan en la investidura del socialista Pedro Sánchez. A juicio de los socialistas, ya se cumplen las tres condiciones reclamadas por el líder de Cs, Albert Rivera, para no bloquear la formación del Gobierno.

"Cuando uno escucha la propuesta no hay ningún obstáculo para una abstención técnica", ha señalado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, desde Almansa (Albacete), donde ha visitado a los afectados en la zona por la gota fría. "No pido que apoyen un gobierno socialista, pero si que faciliten evitar la repetición electoral", ha insistido.

Rivera ha planteado este lunes al PP una abstención conjunta si Sánchez dice sí a un gobierno constitucionalista en Navarra, respeta la sentencias del 'procés' y a no indultar a los condenados y se compromete a no subir los impuestos ni a imponer cargas adicionales a los autónomos.

"Para que el gobierno no dependa de fuerza independentistas, como yo sostuve en la investidura, PP y Cs se tienen que abstener", ha rematado Sánchez. Respecto al apartado económico de la propuesta del líder de Ciudadanos, "la intención del gobierno es aliviar la carga fiscal de las familias españolas", ha ducho Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que en Navarra ya hay un Gobierno que defiende la Constitución y no se ha pactado con Bildu, que el 155 se aplicará en Cataluña si la situación constitucional lo requiere y que no se subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras."Les volvemos a invitar por tanto a que desbloqueen la formación de Gobierno", han asegurado las fuentes.

Abstención técnica

Desde el Ejecutivo han insistido que Pedro Sánchez siempre ha pedido la "abstención técnica" tanto al PP como a Cs y que no son ciertas ninguna de las tres razones que argumenta Rivera para no hacerlo.Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho estar "dispuesto" a reunirse con Rivera para analizar su oferta aunque ha destacado que quien debe responder a esa propuesta es Pedro Sánchez.Fuentes del PP han recordado que Casado ya planteó a Pedro Sánchez una serie de acuerdos en términos similares y el secretario general socialista dio "un portazo".