Monasterio, "gratamente sorprendida" tras su reunión con Gabilondo

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este viernes que su partido no es "de exigir de antemano" en relación con su posible entrada en el Gobierno regional y ha pedido al Partido Popular "liderazgo" en las negociaciones a tres bandas con Ciudadanos.

Sobre sus "exigencias" hacia PP y Ciudadanos para entrar en el Gobierno, Monasterio ha dicho que "primero" tienen que "sentarse" en la mesa, algo a lo que no se les ha "invitado".

"Nadie nos ha ofrecido (entrar al Gobierno). Nosotros no somos de exigir de antemano ni somos de marcar líneas rojas", ha declarado a los medios tras reunirse en la Asamblea de Madrid con su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, de quien ha dicho que se ha sentido "gratamente sorprendida".

Por su parte, el candidato del PSOE-M ha recalcado que este encuentro está enmarcado en la "cortesía parlamentaria", ya que no comparten los "puntos de vista" de Vox pero tienen que "convivir en un espacio democrático" con personas que no piensan como ellos.

"Hemos dejado claro desde el primer momento que no estábamos negociando nada, que no queríamos negociar nada y ellos tampoco querían negociar nada con nosotros", ha declarado.

Vox rebaja sus requerimientos

Vox ha rebajado sus requerimientos iniciales tras las elecciones del 26 de mayo, cuando la dirección nacional del partido de Santiago Abascal exigió una entrada en gobiernos en aquellos municipios y comunidades en los que obtuvo una "proporción adecuada" de votos y donde sea muy alta la necesidad de acabar con los ejecutivos de izquierda.

Así lo acordó el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, máximo órgano de decisión del partido, celebrado el 31 de mayo, que precisó casos como el de las comunidades autónomas de Madrid y Murcia, así como del Ayuntamiento de la capital, en donde estarían dispuestos a "ir hasta el final" en sus pretensiones.

"No hay exigencias ni peticiones puesto que todavía no nos conocemos, no nos hemos sentado en la mesa. Nosotros seguimos con lo mismo que decíamos el lunes después de las elecciones: estamos con la mano tendida para sentarnos en una mesa", ha afirmado Monasterio.

Se han perdido dos semanas

La candidata de Vox ha añadido que, sin embargo, la "realidad es que es una pena haber perdido dos semanas completas casi y que el martes tengamos el prime hito, que es la constitución de la Mesa de la Asamblea, y no hayamos empezado todavía hablar de lo básico".

"Espero que se tome una posición de liderazgo por parte del Partido Popular en todo esto, porque quien está interesado en presidir la Comunidad de Madrid tiene que adoptar el liderazgo de esta negociación y hacer que todo el mundo que va a ser socio en un futuro y en los próximos cuatro años se siente en una mesa como es lógico y como es normal", ha aseverado.

En clave municipal, sobre el encontronazo este viernes de los equipos de negociación de Ciudadanos y PP, Monasterio ha afirmado que "no" le parece "ninguna sorpresa" que el partido naranja quiera que Begoña Villacís se "postule" para alcaldesa: "Para eso se ha presentado a las elecciones", ha resumido.