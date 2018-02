Colau reprocha al Rey que "hay otras maneras" de defender la Constitución

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado este lunes que sostuvo ante el Rey que "hay maneras más constructivas y positivas" de defender la Constitución que las cargas policiales que ocurrieron el pasado 1-O, durante la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) que tuvo lugar este domingo.

"Él -el Rey- me dijo que su trabajo y su rol institucional es defender la Constitución y yo le dejé muy claro que eso no se lo cuestiono, que lo daba por hecho, pero que ésta se puede defender de muchas maneras diferentes y que yo creo que con cargas policiales en escuelas con gente pacífica no es la mejor manera", ha detallado Colau en declaraciones a los medios de comunicación en el Four Years From Now (4Y4N), evento paralelo a la feria de móviles.

Colau ha repetido que la conversación con el monarca fue tranquila y que en ella insistió que "Barcelona es una ciudad de paz y de diálogo", y que el consistorio se ha ofrecido para generar espacios de puentes para mediar. "Le dije que no era una cuestión de independentistas, que, en general, en Barcelona y Cataluña lo de las cargas policiales no se entiende", ha agregado.

Normalizar la discrepancia

Colau ha remarcado que no participar en el besamanos previo a la cena de inauguración del MWC, que ha indicado que es un saludo arcaico, anacrónico y antiguo, fue una manera de manifestar el "malestar" que sostiene que existe tanto en Barcelona como en Cataluña por las cargas policiales del 1-O.