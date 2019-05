El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este jueves que su carrera política sigue estando en Cataluña y se ha descartado como ministro de un futuro Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez: "Yo no, hasta que no llegue a presidente de la Generalitat no pararé".

En declaraciones a TV3, Iceta ha abogado por un Gobierno socialista en solitario con "apoyos externos", ya que, a su juicio, "un Ejecutivo de coalición no sería la mejor forma de garantizar la estabilidad".

Ha señalado, en este sentido, el ejemplo del ejecutivo portugués y ha pedido "ensayar" esa fórmula, en la que el primer ministro socialista del país luso, Antonio Costa, no tiene socios de gobierno pero sí tres formaciones de izquierdas que facilitan la gobernabilidad.

Ha recordado después que "en todo proceso de negociación las posiciones iniciales son distantes" y ha recomendado a Unidas Podemos que "cada vez que se han querido poner a la contra las cosas les ha ido muy mal".

Iceta, sobre Cataluña

En relación a Cataluña, ha considerado complicado mantener "un diálogo de fondo con resultados" hasta que acabe el proceso judicial contra los líderes independentistas y se celebren unas nuevas elecciones en la comunidad autónoma.

"Si no se dan las condiciones, no intentemos correr más de la cuenta ni generar falsas expectativas", ha apuntado.

Preguntado sobre el escenario de pactos postelectorales en Barcelona tras las municipales del 26 de mayo, Iceta ha dicho que "poner a un alcalde que ya ha fracasado no parece lógico", en alusión a la candidata de los comunes, Ada Colau, y que tampoco lo parece facilitar un gobierno de ERC de la mano de su candidato Ernest Maragall.