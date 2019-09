Miembros y simpatizantes de Vox declaran la guerra a Twitter por "coartar" su libertad

Algunos miembros y simpatizantes de Vox han declarado la guerra a Twitter España al considerar que la plataforma "coarta" su libertad de expresión. Según denuncian fuentes del partido, la conocida red social recurre con frecuencia al cierre de cuentas de los afiliados e, incluso, de varios de sus integrantes.

Aunque la plataforma suele terminar reabriendo la mayoría de ellas, con otras echa el cerrojo para siempre. Y no están dispuestos a perder comba en un campo en el que tienen mucho terreno ganado a otros partidos. Conscientes de su liderazgo e influencia a través de las redes, parte de su militancia y de la formación comienza a barajar la idea de abrir otras cuentas en GAB.

"Criticar a la inmigración podrá ser señalado como incitación al odio y tu libertad de opinión podrá ser censurada de forma temporal o definitiva", denuncia Rubén Pulido, secretario de Comunicación de Vox en Andalucía

Se trata de una alternativa a Twitter que fue fundada en 2016 y cuyo modelo de negocio se nutre de la defensa de la "libertad de discurso", por lo que no está exenta de polémica. Sus detractores acusan a la compañía de demasiada permisividad con todo tipo de comentarios. O lo que es lo mismo: de bajos estándares de control en cuanto a los contenidos publicados por los usuarios.

En cambio, sus defensores critican la censura de Twitter. "Twitter ha decidió coartar mi libertad de expresión de forma temporal (12 horas). Criticar a la inmigración podrá ser señalado como incitación al odio y tu libertad de opinión podrá ser censurada de forma temporal o definitiva", denuncia Rubén Pulido, secretario de Comunicación del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Y añade que "no es un caso aislado".

Twitter ha decidió hoy coartar mi libertad de expresión de forma temporal (12 horas) por este tuit: https://t.co/enrkXFcdp4. Criticar a la inmigración podrá ser señalado como incitación al 0dio y tu libertad de opinión podrá ser censurada de forma temporal o definitiva. (Sigue) — Rubén Pulido (@rubnpulido) September 22, 2019

En adelante, dice, cada vez que sufra "el azote censor de Twitter España", lo comunicaré a través de mi canal de Telegram. "Si alguna vez quedo suspendido de forma definitiva, nadie me callará en esa red, de momento allí nos dejan expresarnos libremente". "También hoy me he estrenado en GAB. No hay mal que por bien no venga", ha señalado.

Mudanza a GAB

Para el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, el cierre temporal de la cuenta de Pulido "es la prueba de que el camino emprendido es correcto: denunciar hipocresía progre con tema inmigratorio, la complicidad y cooperación de muchas ONG’s con inmigración ilegal; la directa relación entre inmigración ilegal e inseguridad... El silencio no es una opción".

Francisco J. Contreras, catedrático y número 5 en lista de Vox al Parlamento Europeo advierte que "poner de manifiesto el meridiano nexo estadístico entre inmigración y delincuencia acarrea ya suspensiones en Twitter. Lo siguiente será que implique cárcel ("delito de odio"). Se acabó el free speech, emblema de Occidente".

Varios simpatizantes del partido están instando a los dirigentes a mudarse a GAB. "Estamos de mudanza a GAB, de aquí nos están echando a la mayoría de simpatizantes de Vox y no creo que lleguemos a las elecciones. No se olviden de muchos simpatizantes que les han cerrado su cuenta y no pueden volver a entrar", avisan usuarios de Twitter a los diputados Manuel Mariscal y Víctor Sánchez del Real.

La red social GAB cada vez cautiva a más simpatizantes de Vox. Fue creada por Andrew Torba, seguidor declarado de Donald Trump

Aunque las normas de GAB dejan claro que están prohibidas la incitación a la violencia y al terrorismo, la pornografía ilegal y la publicación de información confidencial sobre los usuarios, cabe destacar que la misión primigenia de este sitio es "poner a las personas y la libertad de expresión en primer plano".

Así, la plataforma se ha enfrentado a críticas por proporcionar un espacio a grupos extremistas y teóricos de la conspiración prohibidos en otras redes sociales. Fue la plataforma elegida por Robert Bowers para plasmar sus intenciones antes de perpetrar una masacre en una sinagoga de Pittsburgh (EEUU) el año pasado.

A consecuencia de ello, la compañía permaneció inaccesible temporalmente. "Creamos GAB con el propósito de desahogarnos y no para matar. Esa no era nuestra intención", explicó a Reuters Utsav Sanduja, exjefe de operaciones de GAB.

Andrew Torba, fundador de la plataforma y seguidor declarado de Donald Trump, defiende que tiene "tolerancia cero" para el terrorismo y la violencia. En declaraciones a Buzzfeed News, explicó que su intención era crear una alternativa al "monopolio de las grandes redes sociales de izquierda".