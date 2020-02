La Mesa del Congreso frena cinco preguntas de Vox al Gobierno sobre las cuentas de Podemos

El Grupo Parlamentario Vox presentó en el Congreso un total de cinco preguntas por escrito al Gobierno sobre la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos.

La batería de cuestiones incluía una sobre el paso por el aeropuerto de Barajas de Delcy Rodríguez, número 2 de Nicolás Maduro y miembro de la lista de sancionados por la UE por violar los Derechos Humanos.

Pero el Ejecutivo de Sánchez no se verá obligado a responder al interrogatorio porque la Mesa del Congreso no las ha aceptado, según ha denunciado Vox.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado este martes que su grupo había propuesto esas cinco preguntas para la sesión de control y que "los servicios jurídicos de la Cámara no tenían inconveniente en que esas preguntas se formularan".

Sin embargo, el diputado ha acusado a Podemos de haber convencido al PSOE para que no se admitan. "Como son preguntas que, al parecer, no quieren que se le hagan a Sánchez...", ha apuntado. "El PSOE no debería tener inconveniente en responder", ha señalado Espinosa de los Monteros.

Las cinco preguntas que no llegarán a Sánchez

Desde Vox dicen que las preguntas se han eliminado del próximo pleno "de una manera irregular", un rechazo que "contribuye a que el Ejecutivo no pueda ser controlado por el Legislativo". El dirigente de Vox ha leído las preguntas que pretendían hacer al Gobierno de Sánchez:

"¿Dispone el Gobierno de información sobre la presunta financiación irregular de Podemos y de los pagos realizados a sus líderes desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)y el programa 'Prometeo' del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa?"

"¿Qué medidas va a tomar el Gobierno en relación a estos pagos de millones de euros?"

"Primero aparecieron las pruebas de los pagos del régimen venezolano a la cúpula de Podemos. Ahora la Fiscalía General de Bolivia lo investiga. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio ha abierto otra investigación sobre el desvío de comisiones del caso Odebrecht a Podemos. Y ahora surge la misma pista de pagos desde CELAG y desde el programa 'Prometeo'. ¿Cuándo piensa instar el Gobierno a la Fiscalía General del Estado a que actúe?"

"La inacción de los resortes del Estado para comprobar la presunta financiación irregular de Podemos, ¿es consecuencia de la coalición que dicho partido tiene con el PSOE?"