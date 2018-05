Més per Palma pretende exigir el nivel A1 de catalán a los aspirantes a enterrador

La presidenta de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM), Antònia Martín, ha solicitado un informe al área de personal del Ayuntamiento de Palma para que estudie si se puede exigir el nivel A1 de catalán a los aspirantes a la categoría de operario- en la que se encuentran los enterradores- de la bolsa de trabajo de personal eventual de la EFM.

Asimismo, la intención, a propuesta de MÉS per Palma, es incrementar también la exigencia para los aspirantes a administrativo, pasando del B1 al C1 de catalán, con el objetivo de equiparar el nivel de exigencia de estos trabajadores con el resto de empleados municipales, según ha adelantado este lunes 'El Mundo'.

Desde CCOO han explicado que la comisión técnica elevó al consejo de administración las nuevas normas para la contratación de operarios y administrativos que cubran vacaciones y bajas. En ellas, "en ningún momento" se aumentaba dicha exigencia.

Por su parte, el consejo tiene potestad para aprobar o denegar las solicitudes de la comisión técnica "pero no puede modificar las condiciones". No obstante, han asegurado que "en el último momento" se decidió cambiarlas para aumentar el nivel de catalán requerido.

Igualmente, desde el PP de Palma han detallado que como esta modificación no había pasado por negociación sindical, los partidos favorables a dicho cambio- MÉS, PSIB y Podemos- acordaron pedir un informe "para poder justificar la decisión".

En respuesta, la formación 'popular' ha exigido que se realice un consejo administrativo extraordinario "para dejar sin efecto este punto y que no se modifique". "No queremos cambios que no hayan pasado por negociación con sindicatos", han expuesto.