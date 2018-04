Méndez de Vigo ofrece al PSOE "una inversión en educación del 5% del PIB" y le pide que "vuelva al Pacto"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha tendido este sábado la mano al PSOE y se ha comprometido a fijar la cantidad de inversión en educación "en el cinco por ciento del PIB", respondiendo así al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que este viernes aseguraba que volverían a la mesa del Pacto Educativo si el Gobierno les ofrecía esa financiación.

Así lo ha dicho durante su intervención en uno de los paneles celebrados en la Convención Nacional del PP en Sevilla, donde ha recordado que "lo normal es que hasta que no sepamos qué inversión necesitamos, no se pueda cerrar una cantidad", pero hace ese ofrecimiento al PSOE "para demostrar que el Gobierno tiene voluntad política de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación".

"El dinero no tiene que ser el factor que impida llegar a un acuerdo si existe la voluntad política. Y por nuestra parte la hay. Por eso, le pido a Sánchez que cumpla su palabra y vuelva a la mesa del Pacto Educativo", ha dicho.

Méndez de Vigo se ha mostrado convencido de que, aunque no todo es cuestión de más inversión, sí es necesario garantizar una inversión suficiente para que puedan desarrollarse proyectos de futuro.

Pensar en los ciudadanos y no en los réditos electorales

Del mismo modo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha defendido la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado, Social y Político por la Educación en España, "un pacto necesario para dar un salto de calidad en nuestro sistema educativo".

Por eso, ha pedido a los diferentes partidos políticos que "piensen en los ciudadanos, y no en los réditos electorales", y ha defendido que el Gobierno no va a buscar excusas para no llegar a un acuerdo que nuestro país necesita.

Méndez de Vigo ha apostado por el "diálogo y el consenso" para lograr ese Pacto que "siente las bases" del modelo educativo español para el futuro, mientras ha vuelto a reconocer que tenemos un "buen" sistema educativo, "de gran calidad", pero ha insistido en que es necesario seguir avanzando y acometer las reformas que necesita para consolidar los avances y sentar esas bases.

Así, también ha recordado que en los últimos años "se ha revertido la tendencia" de los Gobiernos anteriores, y ha puesto como ejemplo el dato del abandono escolar temprano, que se ha reducido en más de ocho puntos, del 26,5 por ciento en 2011 al 18,28 por ciento actual.

Garantizar la estabilidad del profesorado

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha recordado que los pilares fundamentales del sistema educativo son los alumnos, sus familias, los centros y los profesores. A los profesores les ha considerado "una gran prioridad del Gobierno".

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno reducirá la tasa de interinidad de profesores no universitarios hasta el ocho por ciento en los próximos años.

De este modo, al final del proceso se pasará de una tasa de interinidad del 20,5 al ocho por ciento, lo que supone que aproximadamente unos 110.000 profesores interinos tendrán la oportunidad de acceder a plazas con carácter definitivo.

Presupuestos necesarios para la educación

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha recordado durante su intervención que esta semana se ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que recoge un incremento del tres por ciento en el presupuesto de Educación, hasta alcanzar la cifra de los 2.600 millones de euros.

Un presupuesto "necesario y social", ya que el 60 por ciento se va a dedicar a becas, que alcanza la cifra de 1.575 millones, la cifra más alta de la serie histórica, casi 52 millones de euros más que en los presupuestos de 2017.

"Porque queremos garantizar que ningún alumno que quiera estudiar deje de hacerlo por motivos económicos", ha dicho, antes de recordar que, para el ámbito universitario, estas cuentas de 2018 recogen la bajada de las tasas de Grado.

Méndez de Vigo ha aprovechado para subrayar que el BOE de este sábado publica las ayudas 'Beatriz Galindo' de atracción de talento, "porque para construir la España del futuro, y lo que es más importante, una España con futuro, es necesario contar con nuestro mayor activo: el extraordinario capital humano que hay tanto en nuestro país como en el extranjero".