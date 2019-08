El PNV se exaspera con la táctica de Sánchez y da por hecho que habrá nuevas elecciones

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha criticado la "arrogancia" del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a la hora de abordar la gobernabilidad del país y ha advertido de que, "salvo novedades de última hora", la falta de una "cultura de la negociación y el acuerdo, unida al atávico complejo de anteponer el interés particular al bien general", conducirá, "si nadie lo remedia", a unas nuevas elecciones generales.

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el representante jeltzale analiza la situación generada en el Estado y aborda la posibilidad de que se celebren nuevos comicios el próximo 10 de noviembre.

Según defiende, salvo "novedades de última hora, nos aprestamos a revivir un episodio político que en España se repite como el día de la marmota", la celebración de nuevas elecciones generales, algo que Mediavilla atribuye a "la falta de una cultura de la negociación y el acuerdo, unido al atávico complejo de anteponer el interés particular al bien general".

En este sentido, afirma que la gente "no se equivoca cuando vota", de tal forma que hace tiempo que la sociedad del Estado estimó necesario "acabar con el régimen bipartidista", aunque las "formaciones emergentes parecen, por su parte haber, olvidado su prometida frescura para regenerar la vida pública".

"Entre medio ha irrumpido una extrema derecha como rama desgajada del Partido Popular. Una alternativa ultra que, de seguir por el actual camino, puede llegar a tener los días contados como propuesta independiente de una derecha que busca denodadamente su recomposición perdida", valora.

Mediavilla, que recuerda que "los problemas siguen ahí y las necesarias reformas de un Estado que hace aguas por varias partes, esperan a que aparezcan 'patriotas' capaces de aparcar sus diferencias", lamenta que en la política española sólo aparecen 'patriotas' de "bandera en la pulsera, de verbo redondo, contundente y actos nulos".

"Se ha consumido el mes de agosto sin que la posibilidad de la gobernabilidad haya avanzado tan siquiera un centímetro", lamenta, para añadir que el principal candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pasado el mes "interactuando con sectores sociales como si éstos le dieran los votos que necesita para ser investido".

"Intención táctica"

"Su intención, vista con perspectiva, es puramente táctica. Quiere hacer ver a la opinión pública que él encarna la única posibilidad progresista y de izquierdas para llegar a la Moncloa y espera que tal imagen haga torcer el brazo de Pablo Iglesias y Podemos de cara a una hipotética nueva sesión de investidura. De ahí la anunciada puesta en escena de la próxima semana. ¿Presentar qué? Un programa con 300 propuestas. ¿Acordadas con quien? ¿Consigo mismo? Vaya manera de plantear una negociación", critica.

Asimismo, considera que no está claro que el Rey designe un candidato hasta que alguno "diga que tiene los apoyos necesarios para hacer prosperar su nominación" de tal forma que "proponer otra cosa, sin garantías de éxito, sería participar en el ridículo general que la situación provoca".

"Es difícil saber qué intención última alberga la cabeza de Pedro Sánchez. Unos afirman que está apurando el tiempo al máximo para volver a jugar una carta de todo o nada. Otros, que la decisión de ir a elecciones está ya tomada. En cualquier caso, resulta inaudito percibir la arrogancia que se esconde detrás de ambas posiciones. ¿Acaso se piensa legitimado con 123 de 350 parlamentarios para decidir unilateralmente? ¿Nunca ha llegado a considerar la posibilidad cierta de concertar la gobernabilidad-gobierno con otros agentes políticos?", cuestiona.

De este modo, recuerda a Pedro Sánchez que el PSOE es la formación que cuenta con más diputados, pero esa mayoría es "rotundamente insuficiente", algo que "no parece estar presente en el imaginario del secretario general socialista".

Críticas a Otegi

Por otro lado, Mediavilla señala que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, está ya en "precampaña" y "ha llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de activarse como posible candidato". "Sus primeras declaraciones estivales también nos han traído un discurso ya conocido: subrayar lo que a su juicio deberían hacer unos y otros, y especialmente el PNV, a quien ha denominado como líder del bloque conservador. Siempre la misma cantinela. Lo que los otros hacen o no hacen", detalla.

En este contexto, Mediavilla pregunta a EH Bildu "cuándo se mirarán a ellos mismos para establecer qué deben o no hacer" y califica de "curiosa" la propuesta de Otegi a los jeltzales a "compartir una estrategia -la suya- de defensa nacional". "Para ese viaje no hacen falta alforjas. Entre otras razones, porque en la historia reciente (y en la pasada), la izquierda abertzale no ha aportado nada en clave positiva para este país. ¿Qué haber tiene Otegi en su cuenta de resultados?", pregunta.

Asimismo, cree que "llama la atención" el hecho de que EH Bildu esté dispuesto a "facilitar" a Pedro Sánchez una investidura "gratis y sin contrapartidas" mientras en Euskadi no aplica "el mismo criterio en relación al Gobierno vasco que preside Urkullu". "¿Por qué no facilitar la aprobación presupuestaria, la estabilidad y el desarrollo de programas progresistas en Euskadi? ¿Le gusta más a Otegi la opción de Sánchez que la el nacionalismo vasco representado por el lehendakari? ¿Por qué su formación es incapaz de ofrecer una negociación de verdad de los presupuestos, ajustarse a los límites de la racionalidad y apostar, por lo posible en detrimento de la demagogia?", cuestiona.