Marta Pascal: “Cataluña necesita un Govern estable dentro de la legalidad”

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha abogado este jueves por constituir en Cataluña "un Govern estable dentro de la legalidad vigente" para poder defender un programa de gobierno y hacer política.

Lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press, al preguntársele por la dificultad de las negociaciones entre JxCat y ERC, y sobre que el principal punto de fricción es cómo investir a Carles Puigdemont.

"Tenemos que encontrar una manera que se ajuste a la ley para desatascar la investidura. Es fundamental", ha zanjado Pascal, destacando que la formación de un Govern será la garantía para acabar con el artículo 155.

La líder del PDeCAT asegura, por un lado, que el liderazgo de Puigdemont no puede estar en cuestión, pero, por el otro, expone que "la solución tiene que pasar necesariamente por lo que dice el reglamento en cada momento".

"No nos podemos permitir poner en peligro a personas por las decisiones que se tomen", concluye Pascal, que el próximo lunes declarará ante el Tribunal Supremo en la causa abierta por rebelión y sedición que instruye el juez Pablo Llarena.

Preguntada por si Puigdemont puede ser presidente desde Bruselas, Pascal defiende que en el siglo XXI se pueden hacer cosas desde cualquier lugar del mundo, pero sentencia: "Necesitamos un Govern que desde el Palau de la Generalitat ejerza el trabajo diario de recuperación de las instituciones".

Pascal defiende que el candidato de JxCat debe poder ser investido y, sobre si crear un Consell de la República en Bélgica sería una buena salida, expone que "hay que encontrar una manera ajustada a derecho" para hacerlo sin crear expectativas que no se puedan cumplir.

¿Alternativa a Puigdemont?

Ante la dificultadad de investir a Puigdemont, en las últimas semanas se ha abierto el debate de si JxCat debería investir en el Parlament a un candidato alternativo, y Pascal expone: "Ese escenario solo lo puede plantear Carles Puigdemont. No hay planes B ni C hasta que el presidente no diga lo contrario".

Ha señalado que una repetición de las elecciones sería un "escenario rotundamente malo" para Cataluña y ha confiado en que todas las partes involucradas en la negociación llegarán a un acuerdo que evite ir de nuevo a las urnas.

Elecciones anticipadas

Pascal asegura que, antes de que el Parlament declarara la República -con su voto, entonces era diputada de JxSí-, ella defendió que se convocaran elecciones anticipadas, y añadió que Puigdemont la "escuchó", pero finalmente no fue el escenario que se produjo.

Ha asegurado que aquella votación fue una declaración de intenciones sobre cómo algunos creían que tenía que ser el futuro político, pero "quedó claro que al día siguiente no había un estado independiente".

Ningún comité estratégico

"Fue un acto simbólico sin consecuencias jurídico-legales", asegura Pascal, que también defiende que no formó parte de ningún comité estratégico del proceso soberanista, como sí sostienen informes de la Guardia Civil.

Ha asegurado que se explicará ante el Supremo con tranquilidad y serenidad, y ha defendido que, al presentarse los independentistas a las últimas elecciones, ya asumieron la legalidad del Estatut y la Constitución y demostraron que no avalaban "la unilateralidad".