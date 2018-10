Marta González, sustituta de Casado: una portavoz sin apenas voz

Dicen que Marta González es la 'cuota Feijóo' en la nueva cúpula del PP. Sucedió a Pablo Casado en la vicesecretaría de Comunicación del partido, pero no en sus funciones. Entre otras cosas, porque apenas se la conoce, no comparece en Génova, no concede entrevistas ni da ruedas de Prensa. lleva la comunicación del partido pero nada comunica.

Casado comparecía cada lunes en Génova para dar cuenta de lo tratado por el Comité de Dirección del partido. Tan sólo en ocasiones especiales lo hacía el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo. Casado se presentaba a los periodistas con talante abierto y verbo fácil. No escurría el bulto ni siquiera en los momentos más duros, cuando los escándalos por la corrupción o los incómodos episodios del 'caso Bárcenas'. Respondía a todas las preguntas, eludía la respuesta cuando convenía pero nunca faltaba a la verdad.

Inédita ante los medios

Ahora ese papel lo asume, en forma personal y exclusiva, su número dos, Teodoro García Egea. Es el encargado de dar la cara cada lunes. Su verbo es más directo y menos sutil que el del 'jefe', pero tampoco esquiva los terrenos inconvenientes. La vicesecretaria de Comunicación, Marta González, también asiste a esta reunión de los lunes, pero no habla con los medios. Prácticamente, permanece inédita, pese a su condición orgánica de responsable de Comunicación. "Plantea líneas de actuación y sugiere estrategias", señalan en Génova. "Su papel no es estrictamente la de un portavoz, es un perfil muy diferente al de Casado", añaden. Pero nadie explica porqué no se presenta ante los informadores.

González es casi una desconocida, pese a que debería ser uno de los rostros más asiduos de la nueva cúpula popular. Gallega, comentan que su inclusión en la dirección del PP se debe a una sugerencia de Alberto Núñez Feijóo, barón entre los barones. Se ha desempeñado en diferentes puestos en la Xunta y lleva dos legislaturas en el Congreso de los Diputados. Catedrática en Historia Medieval, autora de varias obras sobre la materia, sus labores al frente de la Comunicación siguen siendo una incógnita.

En estas fechas de cierta descoordinación en el PP, en especial referidas a las intervenciones y declaraciones de algunos de sus dirigentes, no son pocas las miradas que se han vuelto hacia Marta González. ¿Quién se encarga de la comunicación del PP?, es una pregunta frecuente. Se palpa cierto desbarajuste y hay incluso quien subraya un excesivo personalismo del presidente.

La estrategia mediática y comunicativa la lleva personalemente Casado, con el apoyo de García Egea, su más estrecho colaborador. Son ellos quienes más presencia tienen en los medios, junto a Javier Maroto, el 'número tres' en la estructura de Génova. En el ámbito parlamentario, es Dolors Montserrat, la portavoz de la bancada, la encargada de dar la cara ante los medios. González apenas ha entrado en debates públicos, no se presenta ante las cámaras, no acude a los medios.