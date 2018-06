Marlaska rechazó la recusación promovida por el PSOE en Gürtel contra jueces afines al PP

El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se opuso en 2015 de forma frontal a la intención del abogado del PSOE de la Comunidad de Madrid, Wilfredo Jurado, y del letrado de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), Francisco Montiel, de apartar a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, considerados afines al PP, del tribunal que tres años después juzgó el caso Gürtel Época I (1999-2005).

Sin embargo, la mayoría de la Sala de lo Penal, entonces presidida por el propio Grande-Marlaska, acordó separarlos del juicio, cuyo tribunal lo conformaron los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, que acabaron condenando al PP como partícipe a título lucrativo de la trama liderada por Francisco Correa.

Además, el nuevo ministro del Interior acusó en 2015 a los periodistas que informaban de la cercanía al PP de la magistrada Concepción Espejel de orquestar una campaña para apartarla del caso, tal y como consta en el voto particular de la recusación, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Grande-Marlaska apoyó el voto particular de la minoría elaborado por el magistrado Fermín Javier Echarri Casi, que reclamaba que Espejel y Enrique López se mantuvieran en el tribunal, y consideraba que en los casos de "corrupción política", como Gürtel, los ciudadanos se ven "sometidos a constantes campañas mediáticas orquestadas por los medios de comunicación social".

"Juicios paralelos"

Sin embargo Grande-Marlaska, que antes de aceptar ser ministro del Interior era vocal de la permanente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, apoyó a los jueces recusados, y justificó esta decisión porque las supuestas campañas mediáticas buscan generar "auténticos juicios paralelos", como según esta opinión, estaba pasando en Gürtel.

Y con esta actuación la prensa priva a los ciudadanos, prosigue el texto apoyado por Grande-Marlaska, de una valoración "objetiva" y "desapasionada", por lo que la apariencia de independencia de los jueces, como era el caso de Espejel y López, se veía dañada.

Sin embargo, la opinión de Grande-Marlaska no fue mayoritaria entre los magistrados que componían el Pleno de la Sala de lo Penal, que apartó a los citados Espejel y López. Esta decisión dio pie a que el tribunal lo conformaran los mencionados Hurtado, De Diego y De Prada.

Título lucrativo

De Diego y De Prada fueron los que, con la oposición de Hurtado, conformaron la mayoría que condenó al PP como partícipe a título lucrativo, y que concluyeron que el testimonio de Mariano Rajoy por la existencia de la caja B no era creíble.

También, la Sala de lo Penal resaltó que el PP y Francisco Correa crearon "en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica".

Pero esta no fue la única ocasión en la que Grande-Marlaska se enfrentó a la acusación popular del PSOE para mantener en un jurado de Gürtel a Espejel. También ocurrió lo mismo en la pieza separada del Ayuntamiento de Jerez, en la que Grande-Marlaska firmó un voto particular en el que justificaba su apoyo a Espejel porque en esa pieza no se juzgaba al Partido Popular, algo que según su opinión hacía que no tuviera sentido apartar a la magistrada del tribunal.