Marlaska quita peso al ultimátum de Torra y asegura que el diálogo "está funcionando"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la voluntad de diálogo del Gobierno con la Generalitat, pese al ultimátum lanzado por el president catalán, Quim Torra, y ha reivindicado que la política de distensión "está funcionando" y está destinada a solucionar las preocupaciones de la sociedad.

Así lo ha expresado en una entrevista de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado, ante la amenaza de Torra, que el Gobierno "tiene proyecto" y seguirá trabajando. "Sabemos cuales son las preocupaciones de la sociedad, que quiere soluciones, cohesión social y distensión", ha recalcado.

Este lunes, el president de la Generalitat aseguró que retirará el apoyo a parlamentario al Gobierno en el Congreso de los Diputados si no plantea un referéndum en un mes. Según Torra el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en las Cortes si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.

Frente a esto, Marlaska ha defendido que el diálogo con las autoridades catalanas "está funcionado" y como ejemplo ha puesto que ayer, mientras en el Parlament se lanzaba ese órdago, la comisión mixta sobre Seguridad avanzaba en temas concretos y se acordó la integración de los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).