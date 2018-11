Marín: "El PSOE no quiere que se fiscalice nada en Andalucía; viven de los chiringuitos y el clientelismo"

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) es el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía. Tanto la encuesta preelectoral del CIS como otros sondeos dicen que el partido naranja está en disposición de al menos duplicar los nueve escaños que logró en 2015.

Marín ha sido el socio de Susana Díaz durante los últimos tres años y medio de legislatura andaluza. Ciudadanos reivindica los resultados de ese acuerdo, pero asegura que no volverá a pactar con el PSOE.

Marín pide en una entrevista con Vozpópuli el cambio en Andalucía. Y asegura que por primera vez es posible un alternativa al socialismo, aunque ninguna encuesta sugiera esa posibilidad.

¿Por qué cree que el PSOE ha gobernado Andalucía 40 años y por qué cree que ahora existen bases para un cambio?

Hay un antes y un después con la aparición de Ciudadanos en las instituciones andaluzas. Hemos sido capaces de demostrar que desde la oposición, sin sillones, se podían hacer reformas importantes: bajar impuestos, eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, reformas en materia de justicia, educación, Sanidad. Y eso lo hemos hecho sin entrar en gobiernos. Los andaluces creo que se han dado cuenta que otra forma de hacer política útil para los ciudadanos y no para los partidos es posible.

No parece que las encuestas apoyen la tesis del cambio, más bien parece que Díaz va a repetir.

Las andaluces están viendo cuales son las opciones. Una es el victimismo de siempre del PSOE, que todo lo malo es culpa de otros, y otra la resignación de un PP acostumbrado a perder, con la vitrina llena de trofeos de consolación y sin nada que ofrecer a los andaluces. Y en medio, Ciudadanos. En el centro político que es donde nos hemos situado estos años, siendo útiles y siendo capaces de decir las cosas como son. Hay una oportunidad de cambio. El cambio tiene que ser natural a lo que viene siendo el PP y el PSOE en Andalucía. Los andaluces quieren hablar de principios, de valores, de una gestión eficaz, de crear empleo, quieren hablar de muchas cuestiones. Y por eso Ciudadanos es la opción de ese cambio que está esperando Andalucía desde hace 40 años.

El PSOE no va poder contar con los votos de Ciudadanos para hacer a la señora Díaz presidenta o para perpetuarse en el Gobierno de Andalucía, porque eso no es cambio"

¿Le preocupa la gestión de las expectativas? Los sondeos les dan un buen resultado, pero tanto como para gobernar…

Nosotros en 2015 partíamos de un 2,4% (intención de voto) y terminamos en un 9,28%. Si hoy partimos por encima de un 20% no tenemos techo. Ahí es donde radica esa posibilidad de cambio, en que los andaluces sean capaces de movilizarse y votar con ilusión y crean que ese cambio es posible. La esperanza no nos la puede robar el PP y el PSOE. A partir ahí, ya veremos lo que ocurre el 2-D. Si esa suma de voluntades lo permite lógicamente Ciudadanos va a liderar ese cambio, porque es necesario y tiene que ser ahora. Ha llegado el momento de que una fuerza como Ciudadanos ofrezca un proyecto alternativo a estos 40 años de resignación del PP y del PSOE.

¿Qué es un escaño más de cambio? ¿Es la suma de Ciudadanos y PP? ¿La suma de Ciudadanos, PP y Podemos?

Esto no va de escaños. Esto va de proyectos, va de principios, de valores, de ser capaces de ofrecer a los andaluces una realidad nueva. Esto no va de una suma. Podemos sumar aritméticamente muchas fuerzas políticas pero después no coincidimos en lo que queremos hacer con Andalucía. Nosotros lo que queremos es liderar ese cambio desde un centro político que sea capaz de buscar lo que nos une a todas las fuerzas políticas constitucionalistas. Ahí tendremos que hacer un esfuerzo para sentarnos a liderar ese proyecto nuevo que traiga prosperidad y devuelva la sonrisa y la felicidad a los andaluces.

Por debajo del nivel 30 no habrá un solo responsable en la educación y la sanidad andaluza que sea designado a dedo si gobierna Cs"

¿Cómo se plasma eso? Hablamos de un Gobierno de coalición naranja y azul? ¿Rojo y naranja?

No va de eso, de verdad. Eso es lo que ha habido hasta ahora. Para eso ya está el bipartidismo. Hemos visto como IU pactó con el PSOE para ocupar una vicepresidencia y tres consejerías. Pero es que lo habíamos visto también con el Partido Andalucista exactamente igual. Nos tenemos que dar cuenta de que hay cosas que están cambiando. Y que ese cambio que piden los andaluces es vivir en una sociedad que le permita tener unos buenos servicios públicos fundamentales, que seamos capaces de poner en marcha medidas de regeneración y reactivación económica que alivie la carga a la clase media trabajadora, a los autónomos, a los emprendedores. Nos piden que las instituciones no sean una carga para los que quieren crear riqueza en nuestra tierra y poner en marcha por supuesto las medidas suficientes para generar los recursos para que nadie se quede en la cuneta. Si somos capaces de hablar todo eso, no tendremos que hablar ni de rojos, ni de azules, ni derechas, ni de izquierdas.

¿Descarta el Gobierno de coalición con el PSOE?

El PSOE no va poder contar con los votos de Ciudadanos para hacer a la señora Díaz presidenta o para perpetuarse en el Gobierno de Andalucía, porque eso no es cambio. No podemos dar continuidad ni apoyo con nuestros votos a esa forma de hacer gobierno. El PSOE no quiere que se le fiscalice nada, no quiere dar explicaciones de nada, hay una opacidad que nadie entiende en un país democrático. Ellos se han acostumbrado a vivir así, de los chiringuitos que han ido montando, del clientelismo político. Y al final a qué nos han llevado. A que en las instituciones, en los órganos de extracción parlamentaria, las fuerzas políticas que tenemos derecho como Ciudadanos -como es el caso de los consejos de administración, del consejo audiovisual, de la cámara de cuentas_ ni siquiera estemos representados. ¿Por qué? ¿Qué quieren ocultar? Nosotros no vamos a ser colaboradores de esa forma de gestionar lo público. A partir de ahí, que ellos busquen con los resultados que obtengan los acuerdos que consideren más oportunos. Pero con nosotros no van a contar.

Ciudadanos ha tenido que rectificar afirmaciones de este tipo en el pasado.

Nosotros en 2015 tuvimos una situación muy complicada en Andalucía. Acabábamos de llegar al parlamento cuando nadie contaba con nosotros. Tuvimos que asumir unos riesgos que otros no estaban dispuestos a asumir por los andaluces. Y lo hicimos sin entrar al gobierno, renunciando a poder entrar en las instituciones como normalmente se había hecho en la política andaluza. Y a partir de ahí pusimos en marcha un documento para llevar a cabo una serie de reformas porque no nos fiábamos del PSOE. Y le exigimos las actas de Chaves y Griñan para empezar a hablar de regeneración. Tomamos esa decisión y los andaluces lo han entendido. Entendieron lo que hicimos. Y no solo eso. Creo que lo aplauden, por eso las expectativas que tenemos ahora. Quién no arriesga nunca gana, y nosotros venimos a ganar las elecciones.

¿Qué es lo más urgente en Andalucía?

En Andalucía desgraciadamente el desempleo es una lacra. Y más importante que eso es devolverle la credibilidad a las instituciones. Si un ciudadano no cree en la persona que le representa, no vamos a conseguir cambiar nada. Cuando hemos hablado de eliminar privilegios a la clase política andaluza, el PP y el PSOE han dicho no. Cuando hemos hablado de poner en marcha una oficina contra el fraude y la corrupción, el PP y el PSOE han dicho no. Cuando hemos hablado de una reforma de la ley electoral para que el voto de los andaluces valga lo mismo vivan donde vivan, pues el PP y el PSOE han dicho que no. Cuando hemos hablado de bajar la presión fiscal, el PP ha dicho que no. Hombre que lo diga Podemos lo entiendo, pero el PP.

Los agricultores y ganaderos andaluces tendrían garantizada el agua todo el año con el dinero malversado en los ERE”

Ustedes plantean una auditoria.

Habrá que ver qué se ha hecho con todo el dinero de los andaluces, que por cierto no se lo va a devolver nadie. Nosotros defendemos que si un representante de un partido, sea el que sea, comete un delito que afecta al bolsillo de los andaluces que su partido sea responsable subsidiario de ese cargo electo, que lo pague. Al final a alguno lo inhabilitan, a otro lo mandan a la cárcel, pero los andaluces siempre pierden.

¿Cómo sería esa auditoria de la Junta?

Decirle a la cámara de cuentas, que es el órgano que está habilitado para ello, que audite las cuentas de los fondos públicos que llegaron de Europa para formación, en este caso para la Formación Andaluza de la Formación y el Empleo (FAFFE) y para los ERE. Hay partidas presupuestarias que llegan de Europa, el Gobierno de España las transfiere a las comunidades y ellas hacen uso de ese dinero. Desde que el dinero entra en la caja de la Junta y la Junta lo deriva a la agencia que es donde se pierde, hay un periodo de tiempo que hay que auditar. ¿Qué pasó con ese dinero? Una pregunta que no ha respondido nadie, ni el consejero de Empleo señor Carnero, ni Susana Díaz ni el vicepresidente Jiménez Barrio. ¿Quién autorizó las tarjetas de la FAFFE. Tarjetas con el dinero de los parados que se gastaron unos señores en clubes de alterne y nadie me puede contestar del Gobierno quién autorizó esas tarjetas. Una auditoria nos permitiría encontrar ese documento y quien lo firmó. Esto es lo que hace que la gente vuelva a creer en sus representantes políticos.

¿Cree que la corrupción es una lacra en Andalucía?

Voy a dar una cifra. 680 millones dice el fiscal de los ERE que fueron los fondos malversados a la hora de la concesión de estas ayudas. 680 millones de euros. ¿Sabe usted con 680 millones de euros lo que se puede hacer en Andalucía? Algunos hablan del corredor Mediterráneo, la conexión Bobadilla-Algeciras. Todos los problemas de infraestructuras hidráulicas de los agricultores andaluces; desde el condado de Huelva y hasta el poniente y el levante almeriense, pasando por la Axarquía, la costa tropical de Granada, el valle de los Pedroches, incluso el campo de Jaén; todas las obras de infraestructuras no cuestan 680 millones de euros. Y hoy todos los agricultores y ganaderos andaluces tendrían garantizando el agua todo el año. ¿Cuánto supone eso en crecimiento económico, en generación de empleo, en arraigo de la población el territorio? Andalucía no tiene motivos para estar donde está.

El quejío andaluz no es un quejío por el llanto, no es un quejío por lamentarse. Estoy convencido que ese quejío va a hacer que Andalucía cambie el próximo 2-D"

¿Qué medidas tomaría los 100 primeros días de Gobierno si preside la Junta?

En esos tres primeros meses se van a hacer muchos cambios. Para que la sanidad y la educación comiencen a funcionar en Andalucía hay que creer en los funcionarios públicos, en nuestros profesionales. Los dedazos se acabaron con Ciudadanos. Por debajo del nivel 30 no habrá un solo responsable en la educación y la sanidad andaluza que sea designado a dedo. Serán los profesionales en función a su capacidad y su mérito los que puedan devolver a los andaluces una educación y una sanidad pública de calidad. Y no porque algunos lleven el carnet del partido de turno que gobierna.

Han pasado cuatro años desde la entrada de Ciudadanos al Parlamento andaluz. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la política?

De estos tres años y medio me quedo con esa fuerza que me han transmitido los andaluces y ese quejío. Algunos hasta se mofan de esto. El quejío andaluz no es un quejío por el llanto, no es un quejío por lamentarse. El quejío andaluz es de una tierra de fuerza, de una tierra con mucha oportunidad, con mucho talento que no está condenada a ser lo que el PSOE y el PP quieren hacernos creer. Estoy convencido que ese quejío va a hacer que Andalucía cambie el próximo 2-D. Andalucía se va a convertir en un motor de cambio para este país.

Y lo menos bueno, las decepciones que te llevas en el ámbito personal. Las personas tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y en ese sentido algunos son más ambiciosos de la cuenta. Ha habido algunas decepciones. Pero en el ámbito personal. En el político estoy con más ilusión que nunca.