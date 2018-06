"Mariano Rajoy, obligado a dejar el cargo": esto dicen los medios internacionales

“Mariano Rajoy, expulsado como presidente”; “el Parlamento español expulsa a Rajoy”; “obligado a dejar el cargo”; o “echado tras un escándalo de corrupción”. Estos son solo algunos de los titulares de la prensa extranjera sobre el fin de la legislatura de Mariano Rajoy tras la moción de censura de Pedro Sánchez aprobada por el Congreso.

Los principales diarios internacionales se han hecho eco del desalojo de Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Desde 'The New York Times' hasta el 'Financial Times' han compartido con sus lectores las razones que han llevado a un cambio de Ejecutivo en tan solo una semana. En su portada, en la columna izquierda, el 'NYT' alega el fin de Rajoy a una falta de confianza de la Cámara. Esto supone, señalan, “derrocar a uno de los líderes con más años en el cargo en Europa”. No solo eso, el diario estadounidense señala que se debe a “un gran escándalo de corrupción dentro de su partido conservador”.

El más duro ha sido, quizás, el 'Washington Post', afirma que el hasta ahora presidente español ha sido expulsado “en medio de un escándalo de corrupción”. El medio recuerda los intentos de Sánchez de ser presidente y lo califica como un “primer ministro improbable”. El 'Washington Post' ha optado por señalar a Sánchez como “responsable de perder dos elecciones generales para su partido en 2012 y 2016, y de obtener la representación parlamentaria más pequeña que haya tenido el partido histórico en la democracia de España”.

En el 'Financial Times', por su parte, el protagonismo absoluto se lo han otorgado al triunfo de la moción. El diario ya abrió con la moción de censura la tarde de este jueves, algo que ha repetido tras la votación de la misma. El diario económico también ha señalado la trama Gürtel como responsable: “El escándalo del partido de centro derecho despeja el camino a un gobierno socialista en minoría”.

“Los legisladores echan a Rajoy”, dice el 'Washingtong Street Journal'. Este diario parece depositar más confianza en el nuevo presidente: “Se ha comprometido a promulgar una agenda moderada y proeuropea que probablemente no derribaría la sólida recuperación económica de España”. 'The Guardian', por consiguiente, es conciso: “Mariano Rajoy echado como primer ministro”. En el caso del diario británico, se trata del artículo más leído de la mañana de este viernes.