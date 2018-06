Rajoy renuncia a su acta de diputado y abandona la política definitivamente

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha renunciado este viernes a su acta de diputado y abandona la política de forma definitiva, según ha confirmado el PP en un comunicado. Rajoy solicitará su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad una vez confirmada su baja.

Rajoy se marcha antes incluso de que el PP haya elegido un sucesor. El ex presidente no ocupará su escaño en el pleno del Congreso prevista para la próxima semana. El todavía líder el PP había anunciado que dejaría la política, pero se daba por supuesto que no renunciaría a su acta hasta después del congreso extraordinario del partido que se celebra los próximos 20 y 21 de julio.

A falta de que el PP elija nuevo líder, Rajoy pone fin a una de las carreras políticas más largas de la historia de España. Rajoy fue elegido concejal del ayuntamiento de Pontevedra y posteriormente presidente de su Diputación en 1983. Desde entonces ha ocupado casi todos los cargos públicos que se pueden ocupar.

No se ha bajado de primera línea desde hace 22 años, cuando José María Aznar le nombró ministro de Administraciones Públicas. Rajoy sobrevivió políticamente a dos derrotas electorales, la abdicación de un rey, Gürtel, Bárcenas, Púnica, una crisis económica sin precedentes, el rescate bancario, un interregno de un año en funciones y al desafío separatista catalán. Es presidente del PP desde 2004. Rajoy, que presidía el Gobierno desde 2011, perdió el Ejecutivo en una moción de censura hace dos semanas.

Rajoy, de 63 años, tiene previsto solicitar su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad. El ex presidente era titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante, antes de pasar a la política.