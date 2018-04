Rajoy: "El PNV no me ha hablado ni de prisiones ni de Seguridad Social. Eso es falso"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a negar que tengan entre manos negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Rajoy ha asegurado que el PNV, partido necesario para la salida de los mismos, haya pedido al Ejecutivo nada relacionado con las prisiones ni con la Seguridad Social, algo que califica de "falso".

En la rueda de prensa posterior a su reunión con el primer ministro de la República de Turquía, Binali Yildirim, Rajoy ha sido preguntado por los Presupuestos. Sobre las posibles negociaciones del Ejecutivo con los nacionalistas vascos, ha afirmado que se está debatiendo "una noticia falsa", ya que nadie le ha hablado ni de prisiones -en relación a la supuesta petición del acercamiento de los presos de ETA- ni de la Seguridad Social. "Solo sé que mañana se debaten los PGE, no sé si se presentarán enmiendas y en cualquier caso, si se presentan, las estudiaremos", ha señalado.

El presidente del Gobierno también ha sido preguntado por la situación actual de Cataluña. La mañana de este martes se ha conocido que la intención de Antoni Comín, de ERC, de delegar su voto en el Parlament ha sido avalada por el mismo. Este hecho permitiría que en una segunda vuelta, se pudiese formar Govern. Rajoy ha asegurado que su intención es pedir que no se permita dicha acción. "Vamos a pedirles que su posición sea que Comín no pueda delegar su voto, no tiene sentido alguno", ha afirmado. "Estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo establecido en la Constitución", ha añadido.

Vayamos a la mayor", ha insistido Rajoy, "Cataluña necesita un Gobierno que sea legal"

En este sentido, Rajoy ha reiterado que lo más importante es "recuperar la normalidad política, económica y social". Lo que tienen que hacer los parlamentarios, ha continuado, es elegir a personas que puedan gobernar. "La inmensa mayoría quiere y desea lo que pensamos todos, recuperar esa normalidad y poner en marcha un gobierno que cumpla la ley e intente dialogar con el Estado", ha recalcado. "Vayamos a la mayor", ha insistido, "Cataluña necesita un Gobierno que sea legal".

"No hay discrepancia" entre Montoro y la Guardia Civil

En relación a las discrepancias entre el discurso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la Guardia Civil acerca de la utilización de fondos públicos para financiar el 1-O, Rajoy ha defendido que el Ejecutivo colabora de forma "total y absoluta". "No hay discrepancia, cada uno está dentro de su ámbito", ha señalado. El presidente ha aseverado que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional que hubiera partidas dedicadas al referéndum ilegal, algo que, ha indicado, "se ganó".

A partir de ahí, ha continuado, "los jueces están intentando determinar si se han falseado facturas o se han dedicado a otros servicios distintos a los que figuraba en el presupuesto". "Hemos hecho lo posible, sería absurdo que no colaborásemos", ha concluido.

Finalmente, sobre la polémica del máster de Cristina Cifuentes, Rajoy ha mantenido la postura del partido, asegurando que no pueden proponer una moción de censura personas que hayan "falseado su currículum". Ha señalado que lo que él tenga que decirle a la presidenta madrileña ya se lo dirá en su día.