Rajoy, a Feijóo: "Cuando anuncie mi adiós ya me habré ido"

El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este lunes que Mariano Rajoy le ha dicho en torno a toda la rumorología sobre su marcha de la política al final de la legislatura que “si algún día me voy, daré una rueda de prensa para decir: ya me he ido”.

En un multitudinario desayuno en Madrid, al que ha asistido la plana mayor del PP con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, Feijóo no ha querido referirse a la posibilidad de que sea él el sucesor de Rajoy; y menos porque sea el único presidente que conserva mayoría absoluta. “Evidentemente no”, ha dicho.

Por otro lado, se ha referido a la declaración del ex secretario de PP valenciano, Ricardo Costa, incriminando a su partido, para señalar que “la corrupción no es de los partidos, es de las personas” y los españoles saben que el PP lleva 40 años trabajando por España, por eso le siguen votando.

Feijoo sostiene que su partido es “previsible”, no como el de Albert Rivera, que un día rechaza el 155 en Cataluña y al siguiente lo apoya.

“Hemos de recuperar los votos de Ciudadanos, pero no criticándoles, eso ya lo hacen ellos con nosotros”, añadió el Presidente de la Xunta, en referencia a que el PP tiene “trazabilidad”.

Ciudadanos no tiene eso, y además hay líderes que se les critica por tener siempre el “depende”, como Rajoy, lo cual es símbolo de inteligencia, y a otros “sabelotodo”, de respuesta categórica, se les ensalza.

Ha defendido de forma cerrada la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional contra la investidura de Carles Puigdemont porque ha hecho “lo que tenía que hacer”.

El Presidente gallego ha dicho que en derecho “es complicado recurrir una decisión que no se ha producido”, como la investidura de Carles Puigdemont, pero había que hacerlo.

Feijoo ha defendido el Estado de Las Autonomías y ha advertido “tan erróneo sería premiar a los conjurados con un Estado a la medida de sus caprichos (Galicia no lo permitiría) como regresar al centralismo”.