Margallo se muestra sorprendido por quedarse fuera pero dice que no le extraña el "efecto Casado"

García Margallo se mostraba sorprendido, a las puertas de Génova, de los primeros resultados que avanzaban una victoria al parecer clara de Pablo Casado. "No me lo esperaba", confiesa, aunque también ha indicado que no le sorprende el efecto Casado. También espera un resultado mejor para su candidatura. El exministro de Exteriores se congratulaba, no obstante, del ejercicio democrático de las primarias y exhortaba una vez más a la unidad. Muy contrariado, sin embargo, daba la impresión que confiaba incluso en ser uno de los dos finalistas para disputar la victoria final el 21.

Margallo realizó una campaña agresiva, en especial contra Sáenz de Santamaria y Cospedal, a las que bautizó como 'las viudas'. Tampoco se escapó a sus pullazos el joven Casado, a quien incuso desdeñó en alguna de sus intervenciones y calificó de 'hijo adoptivo'.