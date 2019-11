Marcos de Quinto la lía comparando al Betis con los independentistas y luego se disculpa

Marcos de Quinto, el político que se define en redes sociales como “pirata” y que “navega sin bandera”, ha hablado de cómo ve su partido, Ciudadanos, de cara a las próximas elecciones del 10-N tras los malos resultados que ha obtenido el partido de Albert Rivera en las últimas encuestas. “ Nuestros ánimos están bien. Seguimos siendo los mismos. Un partido de centro reformista y regeneracionista, con mucha ilusión”, señala en una entrevista en ‘Nius’.

Después da su opinión de a qué se debe el batacazo que se le da a Ciudadanos (Cs). “Lo que sucede es que la población está bastante harta de lo que ha pasado. No es tanto que se nos haya ido la chispa sino que la población en general está enfadada con los políticos. Con algunos tienen que estarlo mucho más, porque son los que nos han conducido a esa situación”.

“Pesa mucho la ambición de Sánchez. Esperamos que en algún momento Sánchez haya aprendido”

Al preguntarle si ha sido la estrategia del partido de Albert Rivera o su insistente ‘no’ al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lo que les ha perjudicado, responde: “El 'no' a Sánchez nos dio 57 escaños. No somos un partido sectario. Siempre estamos abiertos a llegar a acuerdos con la derecha moderada y con la izquierda moderada”.

Después ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. “Pesa mucho la ambición de Sánchez. De repente cambia, hay una moción de censura y la izquierda moderada desaparece”. “Esperamos que en algún momento Sánchez haya aprendido y el PSOE vuelva al espacio que nunca debió abandonar, a esa izquierda moderada, que tanto ha hecho por este país”, apunta.

"El que quiera ser independentista que lo sea. Pero es frustrante, nunca te vas a independizar”

Marcos de Quinto también ha sido preguntado por la situación política en Cataluña: “Hay dos millones de independentistas, pero hay 45 millones de españoles que no lo son. Y se nos está exigiendo a los que no lo somos, que hay que ser bueno con ellos, que hay que convencerles de que dejen de ser independentistas, y eso no puede ser. El que quiera ser independentista que lo sea, pero que no se salten la ley. Pero es frustrante, porque puedes serlo toda tu vida pero nunca te vas a independizar”.

Después, el número dos de Ciudadanos al Congreso por Madrid ha comparado el ser independentista con ser del Betis: “Lo digo con todo cariño, ser independentista es como ser del Betis. Quien quiera ser del Betis, que lo sea, pero probablemente va a ser complicado que ganen alguna vez la Liga” y puntualizaba: “Entre tanto seguiremos charlando. La gente evolucionará. No hay que tener prisa pero si firmeza. Es como intentar convencer a los del Betis que se hagan de otro club, pues mira no”, apunta Marcos de Quinto.

De Quinto explica porqué se metió en política a pesar de que antes ganaba "un pastón"

En la entrevista, el político también ha hablado de su pasado y asegura que “ha hecho la puerta giratoria al revés”. “ He dejado los consejos de administración y las conferencias que me pagaban un pastón”, manifiesta.

También ha aprovechado para explicar por qué se metió en política, a pesar de ser uno de los diputados más ricos –tiene declarado un patrimonio de 50 millones de euros-. “Yo he despotricado mucho de la política, no me gustaba lo que veía. Y llegó un momento en el que dije: o me quedo aquí quejándome como todo el mundo o trato de hacer algo. Sacrifico muchas cosas, económicamente he cortado todo tipo de ingreso que no sea esto. No he querido ni siquiera pedir una excepción para conferencias y algún consejo de Administración. He querido hacerlo absolutamente limpio”. “Me he quedado con el ingreso raso de diputado”, explica.

A pesar de las críticas asegura que está “satisfecho” del trabajo realizado. “Me compensa más por lo que puedo ayudar que por los ladridos que recibo”, indica.

De Quinto se disculpa tras la polémica

El número dos de Ciudadanos al Congreso por Madrid la ha liado con sus polémicas declaraciones tras comparar al Betis con los independentistas, hasta tal punto que se ha visto obligado a pedir disculpas a través de las redes sociales.

"Todo mi respeto a la afición del Betis y disculpas por haber utilizado su club como metáfora de que (desde el cumplimiento de la ley) todo el mundo es libre de apoyar lo que quiera, independientemente de la dificultad de lograr el fin. Dicho desde mi simpatía hacia el Betis", ha escrito en su cuenta de Twitter.