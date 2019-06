Maragall cree que "la única forma de que Colau sea alcaldesa es con el voto de Valls”

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha dicho este domingo que no ha tenido tiempo de construir la confianza necesaria con la candidata de BComú, Ada Colau, para que un acuerdo de gobierno "tenga sentido y no sea una suma de dos cosas sino una síntesis útil".

Preguntado por su confianza en Colau en una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, Maragall ha dicho que no ha tenido tiempo de construirla porque nunca se han conocido mucho personalmente, aunque ha destacado que la confianza debe existir entre los dos partidos.

"Nunca hemos dejado de querer hablar", ha dicho sobre las negociaciones con BComú, y ha recalcado que lo que rechazan son las confusiones y lo que ha llamado textualmente artilugios paralelos, en referencia a las conversaciones entre los 'comuns' y el PSC. Maragall ha explicado que se reunió con Ada Colau y le ofreció negociar la distribución de responsabilidades durante todo el mandato en un futuro gobierno para "garantizar un rol de máximo nivel" a la actual alcaldesa.

Ha afirmado que nunca recibió una respuesta personal a la oferta: "La he recibido vía rueda de prensa y es una respuesta obviamente negativa", ha dicho. Maragall ha opinado que el candidato del PSC, Jaume Collboni, quiere que dejar claro que en el posible acuerdo con Colau también está involucrado el alcaldable de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls.

"El señor Valls es quien decidirá si Colau sigue", ha apuntado Maragall sobre el posible acuerdo, ya que ha dicho que, si BComú consigue un acuerdo con el PSC, solo podrá gobernar con los votos de Valls. Sin embargo, Maragall ha insistido en que "el resultado natural" de las elecciones es que él sea alcalde, y cree que es lo más parecido al voto de los ciudadanos y, por lo tanto, lo más legítimo, coherente y respetuoso.

Preguntado por el veto de ERC a la candidatura del líder del PSC, Miquel Iceta, para presidir el Senado, ha negado que esa sea la causa del deterioro de las relaciones entre ambos partidos y ha dicho que las relaciones "se deterioraron mucho antes y mucho más gravemente por una cuestión de fondo: por la represión, por el 155".

Per reflexionar i prendre decisions, començant per BCN.Volen una ciutadania quieta i callada, però trobaran determinació i força.L'Ajuntament no pot ser banc de proves del nou bloc de poder espanyol PSOE-CS-PP (beneït pels Comuns) en l'intent de cordó sanitari contra ERC. 1/3 https://t.co/aTSzP46CFV