Madrid es junto a Barcelona el mayor estandarte que Pablo Iglesias necesita salvar para mantener sus aspiraciones en las elecciones generales 2020. Una vez que el secretario general de Podemos ha conseguido taponar la crisis abierta por el adelanto de las primarias de su partido para la Comunidad de Madrid, todas las miradas se tornan ahora hacia el Ayuntamiento de la capital.

Cuando su ex número sea elegido de forma oficial como candidato por las bases del partido en mayo, lo principal será despejar cuanto antes la incógnita de la alcaldía. El ticket electoral Íñigo-Manuela es vital para mantener vivo el proyecto de Podemos en Madrid, con una suerte de alianza entre el plano municipal y autonómico paradójicamente distanciada de la marca del partido.

El manejo de los tiempos sólo está en manos de la alcaldesa. La primera edil mantiene en vilo a propios y extraños desde hace meses con su posible repetición electoral. Aunque su entorno le pide que repita, ella no suelta prenda. Necesita garantías. No son pocos los disgustos que le han provocado en sus propias filas. Por eso sobrevuela desde hace tiempo la posibilidad de que si decide finalmente volver a presentarse, imponga antes sus propias condiciones para elaborar las listas y quitarse de encima al sector crítico que boicotea su labor de gobierno.

En cualquier caso, tiene difícil apaciguar las aguas dentro de la plataforma Ahora Madrid. Tras el relevo del edil de economía Carlos Sánchez-Mato y la crisis de Lavapiés, el último incendio ha sido la destitución de Antonio Hernández, coordinador del grupo municipal y uno de los muñidores del pacto entre Ganemos y Podemos del que nació la plataforma que llevó a Carmena hasta Cibeles. La decisión causó gran revuelo interno.

Aunque la pretensión de Errejón es gozar de plena autonomía para su campaña, Carmena no pertenece a Podemos y vuela por libre. Tanto, que el PSOE le llegó a sugerir unirse a sus filas. Al menos, así trascendió esta semana. El secretario general del PSM, José Manuel Franco, admitió una "charla informal" con Carmena donde le trasladó que sería "buena candidata" para su partido en la capital.

Pedro Sánchez, por su parte, trató de enmendar la situación asegurando que su partido elegirá después del verano a una candidata "muy potente" para Madrid. La relación con los socialistas será clave en Podemos tanto en la capital como en la propia Comunidad. Errejón es defensor de la "competición virtuosa" con el PSOE. Algo que no se queda en la mera lucha electoral, sino que pasar por una suerte de colaboración para alcanzar objetivos transformadores con pactos de gobierno.

Si Carmena finalmente decidiese echarse a un lado, los planes del futuro candidato de Podemos sufrirían un serio revés. ¿Intentaría buscar el partido a otro candidato 'outsider' u optaría por el sucesor natural? El ex Jemad Julio Rodríguez fue recientemente elegido secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid. Afín al sector de Iglesias, trata de apaciguar los ánimos dentro de la formación morada. No tiene, sin embargo, el tirón electoral de la actual regidora. Así al menos se atestiguó desde el fichaje del ex militar en 2015 por Iglesias.